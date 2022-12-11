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Formula 1 Haberler

Wolff: "Mick, Formula 1'de ikinci şansı hak ediyor"

Mercedes patronu Toto Wolff, Mick Schumacher'e gelecekte bir başka fırsat daha verilmesini umuyor çünkü bunu hak ettiğine inanıyor.

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Wolff: "Mick, Formula 1'de ikinci şansı hak ediyor"
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Haas, birlikte geçirdiği iki senenin ardından Mick Schumacher ile yola devam etmeme kararı aldı ve yeri için Nico Hulkenberg ile anlaştı.

Alman pilot, F1'deki son tam sezonuna 2019 yılında çıkmıştı. Haliyle çoğu kesim Haas'ın  pilot kararına anlam verebilmiş değil.

Schumacher, F1'de nispeten zor bir yıl geçirse de, alt kategorilerde birden fazla şampiyonluk aldı ve bundan ötürü gelecek vadeden sürücüler arasında görülüyordu.

Şimdi Ferrari'nin de Mick'le yollarını ayırması bekleniyor. Gridde boş koltuk kalmadığı için Mick, başka bir takımın yedek pilotu olmayı seçebilir.

Mercedes patronu Toto Wolff, bu yıl Mick'in en büyük destekçilerinden birisiydi ve Alman pilotu desteklemeye yönelik açıklamalarını sürdürüyor.

Wolff, Beyond the Grid podcast'ine verdiği demeçte "Mick'i gerçekten seviyorum ve ailesinin, çocuklarını bu inanılmaz ünlü isimle yetiştirme şekli hoşuma gidiyor."

Mick Schumacher, Haas F1 Team, on the grid

Mick Schumacher, Haas F1 Team, on the grid

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Bence o, başka bir şansı hak ediyor. Alt kategorilerde kazandı ve bunu yapmak kolay değil."

"Formula 1'deki ilk yıllarınızda her şey aleyhinizde gelişebilir ve bu açıdan çok fazla baskı altındaydı."

"Bu ona yardım eden bir şey değildi ve bilirsiniz, Formula 1 acımasızdır." dedi.

Wolff, yedek pilotluğun Mick'e yardım edebileceği görüşünde.

"Belki de Daniel'in yaptığına benzer şekilde üçüncü pilot olarak spora bir yıl ara vermek, kendinizi yeniden anlamanız ve daha iyi bir noktaya gelmeniz, daha da önemlisi başka bir koltuk bulmanız için iyi olabilir, ki umudum bu yönde."

"Mick'in karakteri beni her zaman etkiledi. Onunla ilk kez Formula 3'teki ilk yılında Hockenheim'da tanışmıştım. O gerçekten iyi bir insan."

"F3 ve F2'yi kazandı. Az önce de söylediğim gibi, bu öylesine olabilecek bir şey değil."

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