Wolff: "Michael burada olsaydı, Steiner asla Mick'e böyle davranamazdı"

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2019 sezonunda Ferrari Sürücü Akademisi'ne katılan ve 2020 sezonunda F2 şampiyonu olduktan sonra Haas ile Formula 1'e giriş yapan Mick Schumacher, pek de iyi ilerlemeyen iki sezonun ardından koltuğunu kaybetti ve seriye şimdilik veda etti.

Bu iki sezon boyunca takım patronu Gunther Steiner ile birçok kez polemiğe giren ve birçok iddiaya göre Steiner'ın kötü muamelesine maruz kalan Mick'in zihinsel açıdan da kafasını spora veremediği söylenmekteydi.

Haas koltuğunu kaybetmesinin ardından Ferrari bünyesinden de ayrılan Mick, kısa süre sonra yedek pilot olarak Mercedes ile anlaştı.

Sezon başladıktan sonra Mick'in durumunu yorumlayan amcası Ralf Schumacher, "Michael'ın sağlıklı olması durumunda Steiner'ın daha farklı bir tavır takınacağını" söyleyerek Haas'ı eleştirdi.

Mick'in yeni patronu Toto Wolff de bu görüşü paylaşıyor.

Blick'e verdiği röportajda Wolff, "Söyleyebileceğim tek şey ailesinin onu yetiştirirken yanlış bir şey yapmadığı.

"İddia ediyorum ki Michael [Haas'taki] iki yıl boyunca oğluna eşlik etmiş olsaydı, Steiner asla Mick'e böyle davranmaya cesaret edemezdi!" dedi.

Mick Schumacher, Reserve Driver, Mercedes-AMG Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images

Mick'in takımdaki rolüne de açıklık getiren Wolff, Lewis Hamilton ya da George Russell'ın yarışamaması durumunda onların yerine Mick'in geçeceğini açıkça belirtti.

Takımın bir yedeğe ihtiyaç duyduğu son seferde durum böyle olmamış, Hamilton'ın COVID-19 nedeniyle yarışamadığı 2020 Sakhir GP'sinde Stoffel Vandoorne veya Esteban Gutierrez yerine o dönem Williams'ta yarışan Russell tercih edilmişti.

Wolff, "Bu kez [herhangi bir durumda] direksiyona Mick geçecek."

"Eğer pilotlarımızdan biri COVID-19'a yakalanır ya da sakatlanırsa, kokpitte Mick olacak. Nokta, tartışmanın sonu." dedi.