Wolff: "Miami'de orta lastikteki tempomuz iyiye işaretti"

Hamilton'ın Miami'de sert lastikten orta lastiğe geçmesiyle temposu gözle görülür bir şekilde iyileşti ve Red Bull pilotu Sergio Perez ile aynı bantta turlar atmaya başladı.

W15'in Grand Prix'nin ikinci yarısı boyunca RB20'nin temposunu yakalamasıyla Wolff, Hamilton Perez'i geçemese de kaydedilen bariz ilerlemeyi görmekten heyecan duydu.

Wolff, yarıştan sonra şunları söyledi: "Bugünkü iyi haber, orta lastikte iyi bir tempoya sahip olduğumuzu göstermemizdi."

"Lewis aynı lastikte öndeki Perez'den daha hızlıydı ama geçiş yapamadı."

W15 ile ilgili sınırlamaların nerede olduğunu düşündüğü sorulduğunda Wolff, "Bence araç artık zıplamıyor ki bu iyi bir şey."

"Araç yüksek hızda çok güçlü, sürüş biraz daha iyi ama diğerlerinin seviyesinde değiliz."

"Acı verici bir öğrenme eğrisi oldu ve hâlâ tatmin edici bir noktada değiliz; ama yine de iyi gidiyoruz." yanıtını verdi.