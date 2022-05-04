Wolff: "Miami'de bazı denemeler yapacağız"

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Dalgalanma sorunları nedeniyle aracı istediği gibi çalıştıramayan Mercedes, bu hafta sonu yapılacak Miami yarışına yeni parçalar getirmeye hazırlanıyor.

Barselona'da güncellemelerin ikinci parçasını getirecek olan Mercedes için oldukça kritik bir iki yarış olacak.

Mercedes patronu Wolff da, Miami GP öncesi takımın fabrikada yoğun çalışmalar yaptığını söyledi.

Wolff, "Imola bizim için gerçekten çok zor bir hafta sonuydu."

"George pek iyi olmayan başlangıç sırasına rağmen harika bir iş çıkardı ve dördüncü oldu ancak Lewis'e, gerçek hızını gösterebileceği araçları veya pist konumunu sağlayamadık."

"İtalya'dan döndüğümüzden beri hafta sonuna dair pek çok şey öğrendik ve buna paralel şekilde rüzgar tüneli ile simülasyon çalışmalarındaki öğrenme süremiz devam etti."

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

"Aracı geliştirebileceğimiz çeşitli yönler belirledik ve bu simülasyon çalışmalarını korele edebilmek adına Miami'de bazı denemeler yapacağız. Umarım, sonraki yarışlardan önce hangi yönlere odaklanacağımızı teyit edebiliriz."

"Her iki sürücü de Miami öncesinde simülatörde çalışıyor ve fabrikalarımız sonraki yarışlar için hazırlanan güncellemeleri üretmekle meşgul."

"Akla 'Sakin bir deniz hiçbir zaman usta bir denizci yaratmadı' deyimi geliyor. Bu takım, uzun yıllar boyunca gücünü gösterdi ve bu sezonki zorlu başlangıç, her takım çalışanının içindeki ateşi körükledi ve şimdi herkes durumu düzeltmek için elinden geleni yapıyor."

"Miami heyecan verici yeni bir mücadele ve bilinmeyene doğru gerçek bir adım olacak. Düşük ve yüksek hızlı virajların kombinasyonuyla zorlu bir pist gibi görünüyor. Aynı zamanda artan Amerikan taraftar sayısı da için muhteşem bir gösteri vaat ediyor"

"Bu yüzden güçlü bir şov için hazırız ve işlerin nasıl gideceğini görmek için sabırsızlanıyoruz." dedi.