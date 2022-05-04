Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Aston Martin, Moers ile yollarını ayırdı, yerini Ferrari'den Felisa aldı Sonraki / Newey, Renault ile yaşadıkları hayal kırıklığı nedeniyle neredeyse Ferrari'ye katılacakmış
Formula 1 / Miami GP Haberler

Wolff: "Miami'de bazı denemeler yapacağız"

Mercedes patronu Toto Wolff, aracı daha iyi anlamak ve geliştirmek adına Miami'de bazı şeyler deneyeceklerini dile getirdi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Wolff: "Miami'de bazı denemeler yapacağız"
Haberi dinle

Dalgalanma sorunları nedeniyle aracı istediği gibi çalıştıramayan Mercedes, bu hafta sonu yapılacak Miami yarışına yeni parçalar getirmeye hazırlanıyor.

Barselona'da güncellemelerin ikinci parçasını getirecek olan Mercedes için oldukça kritik bir iki yarış olacak.

Mercedes patronu Wolff da, Miami GP öncesi takımın fabrikada yoğun çalışmalar yaptığını söyledi.

Wolff, "Imola bizim için gerçekten çok zor bir hafta sonuydu."

"George pek iyi olmayan başlangıç sırasına rağmen harika bir iş çıkardı ve dördüncü oldu ancak Lewis'e, gerçek hızını gösterebileceği araçları veya pist konumunu sağlayamadık."

"İtalya'dan döndüğümüzden beri hafta sonuna dair pek çok şey öğrendik ve buna paralel şekilde rüzgar tüneli ile simülasyon çalışmalarındaki öğrenme süremiz devam etti."

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

"Aracı geliştirebileceğimiz çeşitli yönler belirledik ve bu simülasyon çalışmalarını korele edebilmek adına Miami'de bazı denemeler yapacağız. Umarım, sonraki yarışlardan önce hangi yönlere odaklanacağımızı teyit edebiliriz."

"Her iki sürücü de Miami öncesinde simülatörde çalışıyor ve fabrikalarımız sonraki yarışlar için hazırlanan güncellemeleri üretmekle meşgul."

"Akla 'Sakin bir deniz hiçbir zaman usta bir denizci yaratmadı' deyimi geliyor. Bu takım, uzun yıllar boyunca gücünü gösterdi ve bu sezonki zorlu başlangıç, her takım çalışanının içindeki ateşi körükledi ve şimdi herkes durumu düzeltmek için elinden geleni yapıyor."

"Miami heyecan verici yeni bir mücadele ve bilinmeyene doğru gerçek bir adım olacak. Düşük ve yüksek hızlı virajların kombinasyonuyla zorlu bir pist gibi görünüyor. Aynı zamanda artan Amerikan taraftar sayısı da için muhteşem bir gösteri vaat ediyor"

"Bu yüzden güçlü bir şov için hazırız ve işlerin nasıl gideceğini görmek için sabırsızlanıyoruz." dedi.

Biletler
paylaşım
yorumlar
Aston Martin, Moers ile yollarını ayırdı, yerini Ferrari'den Felisa aldı
Önceki haber

Aston Martin, Moers ile yollarını ayırdı, yerini Ferrari'den Felisa aldı
Sonraki haber

Newey, Renault ile yaşadıkları hayal kırıklığı nedeniyle neredeyse Ferrari'ye katılacakmış

Newey, Renault ile yaşadıkları hayal kırıklığı nedeniyle neredeyse Ferrari'ye katılacakmış
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Miami GP'de pilot hakem Sullivan olacak Miami GP
Formula 1

Miami GP'de pilot hakem Sullivan olacak

FIA, Miami GP basın toplantısı programını açıkladı Miami GP
Formula 1

FIA, Miami GP basın toplantısı programını açıkladı

Ocon: "Her şeyi doğru yaparsak, Miami'de güçlü olabiliriz" Miami GP
Formula 1

Ocon: "Her şeyi doğru yaparsak, Miami'de güçlü olabiliriz"

Son Haberler

Brown: "Miami'nin başarısı, tarihi pistler üzerinde tehlike yaratmıyor"
Formula 1 Formula 1

Brown: "Miami'nin başarısı, tarihi pistler üzerinde tehlike yaratmıyor"

Miami GP'de pilot hakem Sullivan olacak
Formula 1 Formula 1

Miami GP'de pilot hakem Sullivan olacak

FIA, Miami GP basın toplantısı programını açıkladı
Formula 1 Formula 1

FIA, Miami GP basın toplantısı programını açıkladı

Mercedes, Miami'ye yeni ön kanat getirdi
Formula 1 Formula 1

Mercedes, Miami'ye yeni ön kanat getirdi

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.