Wolff: "Mevcut konsept, hiçbir zaman şampiyonluk için yeterli olmayacak"
Mercedes patronu Toto Wolff, 2023 aracının beklentileri karşılamadığını söylerken, şampiyonluk için savaşacak bir konsept olmadığını belirtti.
Mercedes, yeni kurallara geçildiği 2022 yılından bu yana zirve mücadelesi veremiyor ve birkaç yarış hariç galibiyet için çekişemedi.
Alman üretici, mevcut konseptin işe yaramadığını kabullenmiş durumda ve 2024 için araçta büyük değişiklikler yapacak.
Fakat bunların Red Bull'u yenmeleri için yeterli olup olmayacağı henüz belli değil çünkü Alman üreticinin halihazırda iyi bir konsepti var ve bunu sadece geliştirmeleri gerekiyor.
Oysa Mercedes sıfırdan yeni bir konsepte geçecek ve bunun da bazı riskleri var. Mercedes patronu Toto Wolff de bu riskleri daha önceki yorumlarında kabul etmişti.
Yine de Wolff'a göre Mercedes W14'te tercih ettikleri konseptin kendilerini zirveye taşıma imkanı yok.
Wolff, "Red Bull, kuralların değişmesiyle büyük bir avantaj yakaladı ve bunu korumayı başardı."
"Mühendislerinin ve yarışçılarının başarılarına saygı duymalıyız. Red Bull'un yenmek imkansız."
"Aynı zamanda, McLaren'da tur başına bir saniye hızlanmalarına izin veren güncellemeler olduğunu, Aston Martin'de kışın ve AlphaTauri'de sezon sonunda ciddi ilerlemeler olduğunu gördük."
"Aracın performansını ciddi şekilde arttırma imkanı var ancak bu araç asla şampiyonluk için savaşacak kadar iyi olmayacak."
"Bu nedenle ilkbaharda çizim tahtasına geri dönmeye ve gelecek yıl için yeni şeyler üretmeye karar verdik." dedi.
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Frederik Vesti, Mercedes F1 W14
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