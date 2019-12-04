Wolff, Mercedes'ten daha iyi bir yer "hayal edemiyor"

Wolff 2013'te Mercedes'e katıldı ve CEO ile takım patronu olarak, fabrika takımına eşi benzeri görülmemiş bir başarı -2014'ten bu yana art arda altı şampiyonluk- getirdi.

İsmi Formula 1’in CEO görevi için geçiyor, ancak Abu Dhabi sezon finalinin ardından Mercedes ile kalmak istediğini belirtti.

Wolff, “Kariyerinizde göz önünde bulundurmanız gereken birçok faktör vardır. Seni gerçekten mutlu eden ve zor günlerde bile sizi yatağınızdan çıkaran şey nedir?”

“Benim açımdan bakarsak sekiz yıl boyunca aynı takımdaydım ve şu anda takım içerisinde hâlâ oldukça güçlü İlişkiler var. Dürüst olmak gerekirse şu anda bundan daha iyi bir yer hayal edemiyorum.” dedi.

Wolff, Mercedes'e katıldığında takımın başında Ross Brawn, Niki Lauda ve Nick Fry vardı, ancak Fry hemen ayrıldı ve Brawn da yıl sonunda takımdan ayrıldı.

Wolff, Lauda ile birlikte paylaştıkları roller sayesinde, Mercedes'in rakip takımlara kıyasla daha farklı bir takım dinamiğine sahip olduğunu da söyledi.

Wolff, “2012'de bana verilen fırsat ve duyulan güvene her zaman minnettar kalacağım. Daimler gibi bir şirketin Niki ve benim gibi yöneticilerin, takımdan hisse almasına izin vermesi o kadar kolay bir durum değildi.”

“O zamandan beri ilişkimiz hem yönetim kuruluyla hem de yolculuğumuzun bir parçası olan çalışanlarımızla birlikte gelişti. Bu tür ilişkiler yaşam kalitesinin temelini oluşturuyor.”

"Takımı, bugüne dek sahip oldukları gibi girişimci şekilde yönetmeye devam etme özgürlüğüne sahipsem -ki bunun olacağından şüphem yok- orası benim için zevkli bir yer olarak kalacak ve ayrıca bana girişimcilik konusunda fırsatlar sunuyor.”

“Kendimi üç ya da beş yıl aynı takımda devam eden ve sonra kendini başka bir takımda yeniden bulmak zorunda kalan bir futbol takımı teknik direktörü gibi görmüyorum.”

“Bana burada verilenler, hissedar olarak katılma şansından ötürü farklı.” dedi.

Brezilya Grand Prix'sinde Wolff, 2012'den beri ilk defa bir F1 yarışında yer almıyordu. Gelecek yıl, takvim 22 yarışa çıkacak ve Avusturyalı patron, tıpkı diğer çalışanlar gibi sezon boyunca oldukça zorlanacak.

Bununla birlikte Interlagos'ta olmamasının, yerine başkasını geçirme çalışması olmadığını da söyledi.

Wolff, Mercedes Formula E'nin ilk yarışına katılmak için Suudi Arabistan'a gitmeden önce, her iki şampiyonluğu da garanti altına aldıkları için neler olacağını görmek adına eşsiz bir fırsat yakaladığını ve bunu kullandığını söyledi.

Wolff, "Brezilya'daki deneme, birkaç yarışı kaçırmayı seçersem 22 yarışlık takviminin nasıl olacağını ve diğer üst düzey personel için bunun ne anlama geleceğini bulmak içindi. Her zaman bunu yapmak istedim ve bana çok garip geldi çünkü çok rahattı!"

“Ama hepimiz takımda üst düzey roller oynuyoruz ve verdiğimiz katkının farkında olmamız gerekiyor ve eğer bu katkı önemliyse, o zaman tüm yarışları yapmanız gerekiyor. Bu yüzden çözüm bulamadım." dedi.