Wolff, Mercedes'te yerini alacak ismi arıyor

Wolff, bu senenin başında yaptığı açıklamada 2014'ten bu yana sürdürdüğü Mercedes'teki mevcut takım patronluğu görevini bırakmayı planladığını söylemişti.

Wolff, Daimler ile yeni bir anlaşma için görüşüyor ve gelecek seneden itibaren takım içerisinde sahip olacağı sorumlulukları belirlemeye çalışıyor.

Wolff kısa vadede takımda kalacak olsa da, zamanla yeniden yapılanma tamamlandığında takım patronluğu görevini devretmeyi planlıyor.

Formula 1'in 2021'den itibaren 23 yarış planlıyor olması, Wolff'u Mercedes için uzun vadeli bir plan yapmaya yönlendiriyor.

Wolff, "Gerçek şu ki bu hepimize zarar verir. Ben her zaman çok iyiyken, iyiye düşülmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bu durumda başka birisi bayrağı alıp koşmaya başlamalı."

"Hâlâ katkıda bulunabileceğimi hissediyorum ve yarış hafta sonundan çok keyif alıyorum. Yasakların olduğu dönemden bu yana yarışlardan daha çok keyif alıyorum. Ancak takımı gelecek için nasıl yapılandırmam gerektiğini düşünmem lazım." dedi.

Wolff, Mercedes'in son senelerde teknik alanda yaptığı iyileştirmelerin kendisine bu konuda ilham verdiğini söyledi. 2017'de Paddy Lowe takımdan ayrılsa da onun yerine James Allison geldi ve Mercedes pek bir şey kaybetmeden daha iyiye gitmeyi başardı.

Wolff, "Şirketteki bilgi birikimini ve üst düzey liderliği korurken, aynı zamanda genç yeteneklerin ortaya çıkması için bir tıkanıklık yaratmadan büyük bir sorumluluk devri yaptık."

"Bu bana çok ilginç gelen bir şey ve gelecek seneleri düşününce, bir takım patronunun gelip, benim görevlerimi alıp benden daha iyi iş çıkarıyor olması beni gururlandırır. Bu benim için gerçekten ilginç bir proje."

"Takımı yüz üstü bırakacağımı düşünmüyorum. Ben bir hissedarım ve takımda kalacağım. Daimler ile bu konuda anlaştık ancak muhtemelen başka bir görevde olacak. Belki CEO, belki başkan olurum. Bunu henüz belirlemedik."

"Daimler bana karar için birçok seçenek sundu. Ancak yeni göreve geçmeden önce, 23 yarışa gitmekten keyif alacak birisini bulmalıyım. Ben ise Zoom ekranından keyif alabilirim." dedi.

Gelecek senenin başında takım patronluğu görevini bırakma ihtimali olup olmadığı sorulduğunda Wolff, "Bunu çok fazla düşündüm. Henüz gelecek için yapılanmayı belirlemedik."

"Bu yüzden bu sene mi, yoksa gelecek 2-3 sene içerisinde mi bunun olacağını söyleyemem. Ana konu ben değilim, biliyorsunuz ben bayrak yarışını seviyorum çünkü mücadeleden keyif alıyorum. Mücadeleyi sevdiğim kadar, takımın başarısına katkı sağlayabileceğimi düşünüyorum."

"Ancak yaptığım şeyden keyif alırken, aynı zamanda gelecek için geçiş sürecini planladığımdan emin olmalıyım. Bu ne zaman olacak bilmiyorum çünkü henüz doğru insanı belirlemedim." dedi.