Wolff: "Mercedes'te şu an işler yolunda gidiyor"
Toto Wolff, Mercedes'in farklı bir yönde ilerlemeye karar vermesinin, araçla ilgili 'uzun zamandır' görmedikleri bir gelişmeyle sonuçlandığına inanıyor.
Turbo hibrit çağının yenilmez takımı olan Mercedes, yeni düzenlemelerin yürürlüğe girmesinden bu yana oldukça zor zamanlar geçirdi.
Geçen sezonun sondan bir önceki yarışı olan Sao Paulo'da George Russell'ın aldığı galibiyetin ardından Mercedes, rehavete kapıldı ve yanlış olan gelişim yolunu 2023'te de izlemeye devam etti.
Ancak bu sezonki Monako Grand Prix'si itibariyle takım, bundan vazgeçerek farklı bir yön çizdi ve araca büyük bir güncelleme getirdi. Daha sonrasında İspanya ve Kanada'daki yarışlarda takım, nispeten öne çıktı.
Yedi kez Dünya Şampiyonu olan Lewis Hamilton, takımın gelişim konusunda yeniden doğru yönü bulduğunu söyledi.
Wolff'a göre de bu yeni yönün etkisi çok büyük oldu: "Bu kararların takımdaki etkisini görebiliyoruz."
"Aracın bir araya geldiğini, verilerimizin pistte sonuç verdiğini hissediyoruz; bunu uzun zamandır hissetmemiştik. Bu durum, takımın şu anda çok iyi bir yerde olmasına katkıda bulunuyor."
Bununla birlikte Wolff, 'dikkatli bir iyimserlik' içinde olduğunu söyleyerek takım yükselişte olsa dahi aracın kırılganlığına dikkat çekti.
George Russell, Mercedes F1 W14
Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images
Kanada Grand Prix'sinde Hamilton, yarışı Red Bull pilotu Max Verstappen'in 14 saniye gerisinde üçüncü sırada bitirdi ve iki hafta önce İspanya'daki yarışa kıyasla liderle arasındaki farkı yarıya indirmiş oldu.
Bütçe sınırı göz önünde bulundurulduğunda Mercedes'in sezonun geri kalanında Red Bull'u ne kadar zorlayabileceği merak ediliyor.
Wolff bu konuda, "Finans departmanımızda 46 kişiden oluşan dev bir ekip kurduk. Bu ekip, bütçe sınırını en ince ayrıntısına kadar takip ediyor ve tüm yıl boyunca harcamalarımızın eğilimine bakıyor."
"Yaptığımız şey temelde kaynakları çeşitli projelere tahsis etmek oldu. Geçen sezon boyunca beklentimizin altındaydık ve açıkçası hâlâ öyleyiz."
"Ancak gelecek yılı düşündüğümüzde, şu anda işlerin oldukça yolunda gittiğini söyleyebiliriz."
"İyi olan şey, aracın davranışlarını sürekli olarak öğreniyor olmamız. Gelecek yıl için bazı temel tasarım değişiklikleri olacak."
"Ama bu büyük şeyler inşa ettiğimiz anlamına gelmiyor çünkü çok fazla değişken ve etken var." dedi.
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