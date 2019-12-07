Wolff, Mercedes'te kalacağını işaret etti

Son 6 senedir takımı Mercedes'in 6 şampiyonluk kazanmasında etkili olan Wolff'un adı bir süredir F1 yönetimi için anılıyor.

Formula 1'in mevcut CEO'su Chase Carey'nin anlaşmasının bitmesine kısa bir süre kaldı ve deneyimli iş adamı, bu işte kariyer planlamadığını ve uzun süre bu görevde kalmayacağını söylemişti.

Bunun üzerine Liberty Media, Carey'den sonra görevi devralabilecek alternatifleri düşünmeye başladı. Wolff, bu konuda en çok öne çıkan isim.

Wolff'un geleceğine karar verirken Lewis Hamilton'ın vereceği kararın da etkili olacağı düşünülüyor. İki isim, son senelerde çok güçlü bir ilişki oluşturdular ve Mercedes'te devam edeceklerse, bunun birlikte olacağını işaret ediyorlar.

Motorsport.com'a konuşan Wolff, uzun vadeli geleceği konusunda bir karar vermesi gerektiğini kabul etti ancak Mercedes'teki pozisyonunu bırakmanın kolay olmadığını söyledi.

Wolff, "Fark ettiğim şey, takım içerisindeki ilişkilerden, Daimler'deki karar sürecindeki ilişkilerden keyif alıyor olmam. Benim iyi olmamı sağlayan şeyin temelinde bu yer alıyor."

"Onlar gerçekten bize güvendiler ve takımın başarılı olabilmesi için gerekli olan tüm alanı bize sağladılar. Bu açıdan hepimiz için vereceğim doğru kararda, bunları hafife almıyorum."

"Bu, biraz daha zaman alacak bir süreç ancak şu an için bir sürpriz beklemiyorum." dedi.

Wolff, şampiyon pilotları Hamilton'la yaptığı görüşmelerde gelecek planları hakkında ona açık olduğunu, aynı şekilde Hamilton'ın da kendisine karşı açık olduğunu söyledi.

Wolff, "İkimiz bir süredir birlikte çalışıyoruz ve birbirimize güveniyoruz. Birlikte zor zamanlarımız da oldu ancak daha güçlü bir şekilde geri döndük. Bizim dışımızda, takım içerisindeki çarkın dönmesini sağlayan daha birçok isim var."

"Tabii ki her zaman, takımın hangi yönde ilerlediği ve Lewis'in kariyeri hakkında konuşuyoruz." dedi.

Hamilton, bu sene Ferrari Başkanı Elkann ile yaptığı görüşmeler konusunda açık oldu ve Wolff, yapılan görüşmelerden dolayı bir sorun yaşamadığını söyledi.

Wolff, "Aptal sezon açısından yaşananlar tamamen normal. Siz gazeteciler bazen elimize bombayı bırakıyorsunuz. Bazen o bombayı almış oluyoruz ve bizim elimizde patlıyor."

"Bunlar haberciliğin bir parçası ve kış döneminde bu tür şeylerin olması iyi. Ancak aynı zamanda ikimiz, her zaman bu konuları görüşüyoruz."

"Bu açıdan hiç sürpriz olmadı. Basında bir şeyler çıktığında, biz onu aslında haftalar ya da aylar önce konuşmuş oluyoruz ve düşüncelerimizi birbirimize söylüyoruz. Bu, Formula 1'in bir parçası." dedi.