Wolff, Mercedes’te de Vries'ı nelerin beklediğini açıkladı

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Toto Wolff, Fransa Grand Prix'sinde çıktığı antrenman seansının ardından Nyck de Vries'ın Mercedes'teki geleceği hakkında konuştu.

De Vries, seans sırasında Lewis Hamilton'ın yerine geçti ve toplam 23 turu tamamlayarak, seansı 9. sırada tamamladı. En iyi tur zamanı, diğer Mercedes pilotu George Russell’ın yaklaşık yarım saniye gerisindeydi.

Hollandalı pilot; 2022 sezonunda ikinci kez 1. Antrenman seansına çıktı, ilk seansına İspanya Grand Prix hafta sonunda Williams ile çıkmıştı. De Vries, son Formula E Şampiyonu ve aynı zamanda Mercedes’in yedek pilotu olarak görev yapıyor.

Wolff, F1'de uygun bir fırsat olmazsa Mercedes’in onu tutamayacağını itiraf etti.

Takım patronu, “Bence ona ilginç bir Formula 1 projesi sağlayamazsak, onu bir şekilde bırakmamız gerekecek.”

“Spor otomobiller ve ardından belki Formula E dahil olmak üzere çeşitli seçeneklere bakıyor ancak bir gün bir Formula 1 kapısının açılabileceği fırsatından asla vazgeçmemelisiniz ve bugün [Cuma] çok ama çok iyiydi.” dedi.

Wolff, de Vries'e Formula 1'de bir koltuk bulma konusunda yardım etmek için yapabileceği çok şey olmadığını da itiraf etti.

"Ona gerçekten yardım edemem çünkü hiçbir takıma onu alması gerektiğini söyleyemeyiz. Çünkü bu bir müdahale gibi hissedilir ve tam tersi olur.”

De Vries, seans içerisinde Hamilton'ın aracına geçerken, 7 kez şampiyon pilotun garajda olması başlangıçta Wolff için biraz kafa karışıklığına neden olmuş.

Wolff, “Biraz kafam karıştı çünkü içeri girdim ve o benim koltuğuma oturuyordu. ‘Neden arabada değilsin?’ diye düşündükten sonra hatırladım.” diye espri yaptı ve ekledi: “Bence ilginçti çünkü Nyck'e koçluk yapıyordu. Telemetri konusunda yardım ediyordu ve bunu görmek oldukça ilginçti.”

Nyck de Vries, Test and Reserve Driver, Mercedes AMG Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images