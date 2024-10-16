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Formula 1

Wolff, Mercedes'in sezonu tamamlamak üzere belirlediği üç hedefi açıkladı

Mercedes takım patronu Toto Wolff, takımının 2024 sezonunu tamamlamak üzere belirlediği hedefleri açıkladı.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
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Mercedes, F1 2024 sezonunu tamamlamak için üç hedef belirledi. Toto Wolff, sezonu güçlü bir şekilde bitirmek, 2025 için takımı inşa etmek ve Lewis Hamilton'a uygun bir veda yapmak istediklerini söyledi.

2024'e zorlu bir başlangıç yapan Mercedes, yeni bir ön kanat içeren Monako Grand Prix'si güncellemeleri ile W15'in potansiyelini ortaya çıkardı.

Ancak McLaren dışında hemen hemen her takımın inişli çıkışlı bir sezon geçirdiği ve genellikle güncellemelerin belirleyici olduğu bu sezonda, Mercedes yaz arasından önceki dört yarışta aldığı üç galibiyetin ardından dört yarışta sadece bir podyum elde edebildi.

Mercedes kupa delegesi, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Takımı, 2. sıra, George Russell, Mercedes-AMG F1 Takımı, 1. sıra, podyumda şampanya ile kutlama

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Sonuç olarak Ferrari'nin 112 puan gerisinde kalan Mercedes, sezonu podyumda bitirme umutlarına darbe vurmuş oldu.

Bununla birlikte, Austin'de Amerika Birleşik Devletleri GP ile başlayacak olan şampiyonanın son altı yarışında hala ulaşılması gereken kesin hedefler var.

Wolff, “Bu hafta sonu, yıl sonuna doğru yoğun bir temponun başlangıcına işaret ediyor.”

“Önümüzdeki sekiz hafta boyunca altı yarışımız var ve Abu Dabi'deki sezon finaliyle sona erecek.”

“Her ne kadar şampiyonluk mücadelesi içinde olmasak da, hâlâ uğruna savaşacak çok şey ve bu yolda birkaç önemli olay yaratma fırsatı var.”

“Bu yılı olabildiğince güçlü bir şekilde bitirmek, 2025 için ivme kazanmak ve Lewis'e en iyi şekilde veda etmek istiyoruz.” diye açıkladı.

Bu hafta sonu yapılacak olan Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix’si, Hamilton’ın Mercedes ile vedasının başlangıcını işaret ediyor. Yedi kez Dünya Şampiyonu olan pilot, 2013'te katıldığı Mercedes'teki son altı yarışına çıkacak. Gelecek yıl Ferrari'ye giderek kırmızı renkte yeni bir sayfa açacak.

Altı yarış ve sezonun dörtte biri kala, takımların çoğu COTA’da son büyük güncelleme paketlerini tanıtacak. Cuma günü açıklanacak FIA güncelleme listesinde Mercedes de yer alacak.

Singapur ve Austin arasındaki dört haftalık sonbahar arasından faydalanan olan Mercedes, 2025'e doğru ilerlemeyi de göz önünde bulundurarak Austin'e yeni parçalar getirecek.

Wolff sözlerini şöyle sürdürdü: “Singapur'dan bu yana performansımızı ve nasıl geliştirebileceğimizi analiz etmek için çok çalışıyoruz.”

“Sezonun son güncelleme paketini Teksas'a getiriyoruz ve amacımız ön tarafla aramızdaki farkı kapatmak. Ayrıca 2025 yılı için gelişim yönümüze rehberlik edecek faydalı bilgiler de sağlayacak.”

“Sprint formatı bu hafta sonu geri dönüyor ve güncelleme paketini etkili bir şekilde tanıtmak için elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekecek. COTA harika bir pist ancak geçen yıl bizi şaşırtmıştı”

“Yüksek hız düzeni, engebeli yüzeyi ile birleşince hem araç hem de pilot için zorlu bir hale geliyor. Dört gözle beklediğimiz bir pist.”

Geçen sezon Mercedes Austin'de yeni bir taban de dahil olmak üzere yeni parçalar tanıtmış ve Hamilton damalı bayrağı ikinci sırada görmüştü. Daha sonra W14'ü yarış sonrası kontrollerde başarısız olunca diskalifiye edildi çünkü aracın altındaki sürtünme bloğundaki aşınma seviyesi yönetmeliklerde belirlenen sınırı aştı.

Mercedes o zaman yaptığı açıklamada yüksek aşınmanın muhtemelen pistin engebeli olmasından ve yarışın Sprint formatında yapılmasından kaynaklandığını belirtmişti.

Lando Norris, McLaren, pole man Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Lando Norris, McLaren, pole man Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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