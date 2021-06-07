Wolff: “Mercedes’in şampiyonluk mücadelesindeki formu kabul edilemez”

Monako ve ardından Bakü’de zor bir hafta sonu geçirmelerinin ardından Wolff, takımın potansiyelinin altında bir performans sergilediğini ve Red Bull’un arayı açmasını engellemek için Fransa Grand Prix’si itibariyle kusursuz bir iş yapması gerektiğine inanıyor.

Wolff, Bakü’de Valtteri Bottas’ın epey düşük yarış temposunun ve Lewis Hamilton’ın kırmızı bayrak sonrası lastiklerini kilitleyerek galibiyet fırsatını kaçırmasının onu çok öfkelendirdiğini söyledi.

“Geçtiğimiz yıllara kıyasla, [bu sezon] çoğu şey yolunda gitmiyor.”

“Şu an en iyi performansımızı gösteremiyoruz. Çok hızlı bir araca sahip olmamıza rağmen hem sıralamalarda hem yarışta aracın ihtiyaç duyduğu ayarları tam olarak bulamadık.”

“Şampiyonluk mücadelesinde gerçekten bir şansımız olması için kendimizi geliştirmemiz gereken pek çok nokta var ve bu konuda çalışmaya hemen başlamak istiyorum.”

“Monako ve Bakü’deki gibi puan kaybetmeye devam edemeyiz. Bu, bizim için kabul edilebilir bir şey değil.”

Lewis Hamilton, Mercedes W12 runs wide from Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B at the restart of the race Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Wolff'a göre, Monako’da Bottas’ın pit stop hatası yüzünden yarıştan çekilmek zorunda kalması, Hamilton’ın ilk 6’da bitirememesi ve Bakü’de yaşanan sorunlar, kendisinin Mercedes’in başına geçtiğinden beri karşılaştığı en büyük zorluktu.

Wolff’a geçtiğimiz iki haftanın şu ana kadarki en zorlu haftalar mı olduğu sorulduğunda, “Evet, bunlar geçirdiğimiz en zor haftalardı. Çünkü Valtteri’nin rahatça podyuma çıkabileceği Monako’daki yarışta 36 saat süren bir pit stop yapılması kendi standartlarımıza göre büyük bir başarı değil.”

“Aracımız, Bakü’de seansların hiçbirinde iyi bir pozisyonda yer almadı. Bu yüzden, yarışta üçüncü olmak bile bizim için iyi denebilecek bir sonuç olurdu.”

“Fakat aracı iyi performans gösterebileceği bir noktaya getirememek kabul edilebilir bir şey değil. [Yarış boyunca] sürekli vakit kaybediyorduk.”

Öte yanda Max Verstappen’in Bakü’de yarış dışı kalması şampiyona liderliğinin değişmeyeceği anlamına geliyordu. Bu yüzden Wolff, Hamilton’ın son turdaki hatasının, durumu daha da acı verici bir durum hale getirdiğini söyledi.

Wolff, “Dürüst olmak gerekirse, ikimiz de yıkıldık.”

“Elbette özellikle [Lewis için] bir sürücü olarak bu sonucu elde etmeye bu kadar yaklaşmak ve sonra hepsini kaybetmek çok sinir bozucu olmalı.

“Sadece bundan sonra en iyi işi çıkardığımıza emin olmalıyız. Bu hafta sonu pilotlarımıza rekabetçi bir paket vermedik. Gerçekten rekabetçi bir paketten çok uzaktık."

"Bu büyük bir hayal kırıklığı. Sinirimi bozan şey sadece sondaki olay değil. Genel olarak kendi beklentilerimizin altında kaldık. Bu işte hep birlikteyiz: Lewis, mühendisler, kendim ve takımdaki herkes.” dedi.