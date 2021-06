Wolff: “Mercedes’in şampiyonluk mücadelesindeki formu kabul edilemez”

Monako ve ardından Bakü’de zor bir hafta sonu geçirmelerinin ardından Wolff, takımın potansiyelinin altında bir performans sergilediğini ve Red Bull’un arayı açmasını engellemek için Fransa Grand Prix’si itibariyle kusursuz bir iş yapması gerektiğine inanıyor.

Wolff, Bakü’de Valtteri Bottas’ın epey düşük yarış temposunun ve Lewis Hamilton’ın kırmızı bayrak sonrası lastiklerini kilitleyerek galibiyet fırsatını kaçırmasının onu çok öfkelendirdiğini söyledi.

“Geçtiğimiz yıllara kıyasla, [bu sezon] çoğu şey yolunda gitmiyor.”

“Şu an en iyi performansımızı gösteremiyoruz. Çok hızlı bir araca sahip olmamıza rağmen hem sıralamalarda hem yarışta aracın ihtiyaç duyduğu ayarları tam olarak bulamadık.”

“Şampiyonluk mücadelesinde gerçekten bir şansımız olması için kendimizi geliştirmemiz gereken pek çok nokta var ve bu konuda çalışmaya hemen başlamak istiyorum.”

“Monako ve Bakü’deki gibi puan kaybetmeye devam edemeyiz. Bu, bizim için kabul edilebilir bir şey değil.”

Lewis Hamilton, Mercedes W12 runs wide from Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B at the restart of the race

Photo by: Charles Coates / Motorsport Images