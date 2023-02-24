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İyimser olmayan Wolff: "Diğer araçlarla benzer bir tasarıma geçebiliriz"

Mercedes takım patronu Toto Wolff, mevcut tablonun çok iyi görünmediğini ve diğerlerine benzeyen yeni bir araca geçiş yapabileceklerini söyledi.

Franco Nugnes
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Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
İyimser olmayan Wolff: "Diğer araçlarla benzer bir tasarıma geçebiliriz"
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Mercedes için tablo pek parlak görünmüyor; testlerin ikinci gününde akşam yaklaşırken W14 ile ilgili işaretler pek iç açıcı değil.

Sky İtalya'ya konuşan Mercedes patronu Toto Wolff, mevcut durum karşısında pek mutlu olduğunu açıkça ortaya koydu.

Lewis Hamilton, Mercedes W14

Lewis Hamilton, Mercedes W14

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Wolff, yeni aracın Red Bull ve Ferrari ile yarışmaları için yeterli olmayabileceğini, dolayısıyla başka bir konsepte geçebileceklerini dile getirdi.

Wolff, "Red Bull hızlı ama Ferrari de öyle. Geçen yıl olduğu gibi kolayca hızlı turlar atabiliyorlar."

"Bu iki takımın seviyesi çok yüksek. Hedefimiz şampiyonluk için mücadele etmek olmalı ama bugün gördüklerimiz beni iyimser kılmıyor."

"Red Bull ve Ferrari kadar hızlı olabileceğimizi sanmıyorum; Çok gerçekçi olmalıyız. Kesin olan şey, güncellemeleri hızlı bir şekilde ortaya koyabilen harika bir takım olduğumuz."

"Verileri anlamalı ve analiz etmeliyiz. Rekabetçi olmak için ihtiyacımız olan her şeye sahibiz."

"Bu yılki konseptimiz geçen yılla aynı kaldı. Sezonun ilk yarısında yeni parçalar getirip getiremeyeceğimizi göreceğiz, belki W14'ü diğer araçlara daha benzer hale getirebiliriz." dedi.

Görünüşe bakılırsa Mercedes 2023 sezonu başlamadan bir tür B versiyonundan bahsediyor. Peki yeni versiyon ne zamana hazır olacak? Bu bir muamma.

Mercedes W14: ecco la piastra terminale dell'ala anteriore

Mercedes W14: ecco la piastra terminale dell'ala anteriore

Photo by: Giorgio Piola

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