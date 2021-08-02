Wolff, Mercedes'in Hamilton'ı ikinci start öncesinde pite almama kararını savundu

Yarışın öncesinde yağmur çiselemesi nedeniyle, bütün pilotlar yarışa geçiş lastikleriyle başladı ancak ilk virajdaki kazalardan ötürü yarış durduruldu ve yarış yeniden başlatılana kadar pist kurudu.

Kırmızı bayrak periyodu bittiğinde, bütün pilotlar piste geçiş lastikleriyle çıktılar ama pist o kadar hızlı kurumuştu ki 15 pilotun 14'ü ikinci duran starttan önce pite gelerek kuru zemin lastiklerine geçtiler.

Bu da oldukça garip bir durumun ortaya çıkmasına neden oldu. Kuru zemin lastikleri için pite gelmeyen tek pilot olan Hamilton, tek başına start aldı ve turun sonunda o da kuru lastikler için pite geldi. Hamilton, piste geri döndüğünde son sıraya gerilemişti.

Mercedes F1 takım patronu Wolff, Hamilton'ı kuru lastikler için pite çağırmama kararını şöyle açıkladı: "Bence bu karar, %100 doğru karardı ve bunun arkasında duruyorum. Günün sonunda, orada o kuralı verip pistin yeteri kadar kuru olup olmadığını değerlendirmeniz gerekiyor."

"Ben, bir tur içinde pistin bu kadar kuruyabileceğini düşünmemiştim ama bunun yanlış bir değerlendirme olduğu sonucuna katlanmanız gerekiyor."

"Ancak verdiğimiz karar doğruydu. Herkes pite gelirse 6. sırada pitten çıkacağımızı hesaplamıştık. Olan oldu."

Lewis Hamilton, Mercedes W12, makes a pit stop for dry tyres Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Hamilton, pitten son sırada çıksa da güçlü bir performansla yarışı 3. sırada tamamlamayı başardı.

Fernando Alonso ve Hamilton, yarış içinde uzun süre mücadele ettiler ve Alonso'nun etkili savunması, Hamilton'ın vakit kaybetmesine ve muhtemelen bir galibiyeti elinden kaçırmasına neden oldu.

Wolff'a göre de Hamilton Fernando Alonso'nun arkasında çok fazla zaman kaybetmeseydi, yarışı kazanabilirdi.

Wolff, "Bugün yarışı kazanabilirdik. Fernando'nun arkasında çok fazla zaman kaybettik ki bu, Esteban'ın yarışı kazanmasını sağladı ve bu güzel." dedi.

Takımların formasyon turunda pilotlarıyla iletişime geçerek onları pite çağırmaları yasak. Antonio Giovinazzi de formasyon turunun sonunda orta hamur takmak için pite geldiğinde kendisi takıma pite gelmek istediğini belirtmişti.

Kırmızı bayrak periyodu ardından verilecek olan duran start öncesinde ise takımlar, pilotlarıyla iletişime geçebilirlerdi.

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images