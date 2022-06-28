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Formula 1 / Kanada GP Haberler

Wolff, Mercedes'in Hamilton'dan memnun olduğunu açıkladı

Mercedes takım patronu Toto Wolff, mevcut sürücü dizilimden memnun olduğunu ve Hamilton'ın geleceği konusunda "iyi bir yerde" olduklarını söyledi.

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Wolff, Mercedes'in Hamilton'dan memnun olduğunu açıkladı
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Hamilton, 2014-2021 yılları arasında Mercedes'in arka arkaya sekiz kez takımlar şampiyonu olmasına yardımcı oldu ve takımla kendi adına 6 şampiyonluk elde etti.

Ancak takım, bu sezona aynı baskın tavırla başlayamadı ve Hamilton şu anda şampiyonada altıncı sırada.

Hamilton'ın gelecek sezonun ardından takımda kalmaya devam edip etmeyeceği sorulan Wolff, şaka yaptı ve şunları söyledi: "2022'nin Haziran ayında 2024 anlaşmalarını mı konuşmaya başladık?"

"Lewis ile iyi bir yerdeyiz ve hiç şüphe yok ki sonraki sezon için de iyi bir yerdeyiz. Fakat 2024'ü konuşmak için çok erken. Yine de daha iyi bir sürücü dizilimi isteyemeyeceğimi söylemeliyim."

Wolff, Hamilton'ın Montreal'de sezonun ikinci podyumunu almasının ardından şunları ekledi: "Takım içerisinde Lewis her zaman pozitif bir tavra sahip."

"İkisinin birlikte çalışma şekli muhteşem; brifinglerde birbirlerine sürekli sorular soruyorlar. Sanırım en önce mücadele ederken bu durum farklı olacaktır."

"Fakat ikisinin bu süreçte birbirine yardım etmesi süper ve Lewis için mutluyum çünkü şimdiye kadar şanssızdı. Birkaç kez podyumda olabilirdi ama güvenlik aracı yüzünden şansı yaver gitmedi."

Wolff, Mercedes Silverstone'da evindeki dokuzuncu galibiyetini alabilecek mi sorusuna ise şu cevabı verdi: "Umarım çünkü Silverstone şimdiye kadar bize iyi davrandı ve pist, son üç pistten daha pürüzsüz fakat bir Barselona değil."

"Bu yüzden beklentilerimizi kontrol etmeli ve sadece Silverstone için değil, ilerisi için de verilere bakarak mantıklı çözümler bulmalıyız." cevabını verdi.

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