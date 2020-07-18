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Formula 1 / Son dakika

Wolff, Binotto hakkında sert yorumları sürdürdü: "Gülünç yorumlar yapıyor"

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Wolff, Binotto hakkında sert yorumları sürdürdü: "Gülünç yorumlar yapıyor"
Ekleyen:
18 Tem 2020 18:24

Mercedes'in takım patronu Toto Wolff, geçen sene Ferrari'nin kendilerini aşırı zorlamaları sonucunda bu sene performans açısından büyük adım atmalarının "ironik" olduğunu söyledi. Wolff ayrıca Ferrari'nin güç kaybının tamamen FIA direktifleriyle alakalı olduğu iddialarını yalanladı ve Ferrari takım patronunun Concorde anlaşmasıyla ilgili sözlerini eleştirdi.

Wolff, Ferrari'nin bu seneki performans düşüşünün geçen sene FIA'nın vermiş olduğu teknik direktiflerden etkilendiğini işaret etti.

Mercedes, birçok kişiye göre yasal sınırlar içerisinde çalışmadığı düşünülen Ferrari güç ünitesine cevap verebilmek için geçen sene çok zorladıklarını, geliştirme çalışmalarının meyvesini bu sene verdiğini söyledi.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Ferrari'nin FIA'nın geçen sene verdiği teknik direktiflerden olumsuz etkilendiğini kabul etmişti ancak Wolff, bu konuda daha fazlasının olduğunu düşünüyor.

Wolff, "Bir diğer tamamen uydurma olan hikaye teknik direktifler. Güç üniteleriyle alakalı açık kurallar var."

"Austin'de neye izin verilip neye izin verilmeyeceği konusunda açıklama getirildi ve onlar önemliydi ancak orada şaşırtıcı bir şey yoktu çünkü kurallara uyuyorsanız bu konu zaten açıktı."

"Bu olayın ironik tarafı, bazı rakiplerimiz tarafından tamamen yeni seviyeye ulaşma konusunda zorlanmış olmamız."

"Pist üstünde rekabetçi olabilmek adına geliştirmek ve yaratıcı olmak için adeta yanarak uçtuk."

"Ve işte bu durumdayız. 2019'dan 2020'ye performans olarak çok büyük adım attık. Geçen sene buna ihtiyacımız vardı. Bu bana göre biraz ironik bir şey." dedi.

 

Wolff: "Bazı takımlar neden gülünç yorumlar yapıyor bilmiyorum"

Wolff ayrıca bu hafta, yeni Concorde anlaşmasını imzalamaya hazır olduklarını söyleyen takımlar daha doğrusu Ferrari takım patronu Mattia Binotto hakkında da bir şeyler söyledi.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, cuma günü yaptığı açıklamada kendilerinin imzaya hazır olduklarını ancak tüm takımların hazır olmadığını söylemişti. 

Binotto, "Ferrari ile ilgili konuşursak, bunu imzalamaya hazırız. Bunu çok yakında imzalamak istiyoruz."

“En azından hepimizin nerede olduğumuzu bilmenin, gelecek ve netlik için önemli olduğunu düşünüyorum. Bir şekilde küçük takımlar için de önemli, çünkü bu tüm paketin bir parçası."

“Önümüze net şekilde bakmak önemli. Bazılarımız imzalamaya hazır. Bence bundan bir şekilde memnunuz, çünkü Formula 1'in Ferrari'nin F1'deki rolünün önemini anladığını biliyoruz. Bu bizim için kilit noktaydı ve bu yüzden bundan memnunuz.” dedi.

Uzlaşma olmayan noktaların hangileri olabileceği sorulduğunda, Binotto, "Size cevap veremiyorum çünkü dediğim gibi, Ferrari olarak mutlu ve imzalamaya hazırız."

“Bence bu soru, henüz tam olarak mutlu olmayanlara sorulmalı." cevabını vermişti.

Binotto'nun bu açıklamalarını Wolff pek hoş karşılamadı. Wolff, görüşmelerin özel tutulması gerektiğini söyledi.

Wolff, "Bazı diğer takımlar neden böyle kendilerinin imzalamaya hazır olup diğerlerinin hazır olmadıkları şeklinde gülünç yorumlar yapıyorlar bilmiyorum."

"Bu şekilde herkesin kendilerine gülmelerine neden oluyorlar. Görüşmeler kapalı kapılar arkasında, başkaları bu konu hakkında yorum yapmadan yapılır."

"Biz Liberty ile görüşüyoruz ve F1'de kalma konusunda istekliyiz. Bizi memnun etmeyen bazı maddeler var ancak bunlar çözülemeyecek şeyler değil." dedi.

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Editör Abdullah Çelik

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