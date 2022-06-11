Wolff: "Mercedes'in F1 aracındaki sürüklenme fazla, bu yüzden arkasında paraşüt var gibi"

Haberi dinle

Mercedes pilotları Lewis Hamilton ve George Russell, Monako GP'de olduğu gibi Bakü'de de antrenman seanslarında dalgalanma sorunu yaşadılar.

Russell, 2. antrenman seansında lider Charles Leclerc'in 1.3 sn gerisinde 7. olurken Hamilton onun da 0.3 sn gerisinde 12. olabildi.

Takım, genel olarak maksimum hızlarda rakiplerinin gerisinde kaldı. 2.2 km'lik düzlükte Mercedes, rakiplerinden 11 ila 20 km/s arasında daha yavaş kaldı. Wolff'a göre bu, bir turda 1 sn kayıp manasına geliyor.

Wolff, "Aşırı sürüklenmeye sahip bir aracımız var, bu yüzden pilotlarımız aracın arkasında paraşüt varmış gibi hissettiklerini söylüyorlar. Buradaki düzlükte hem sürüklenme hem de dalgalanma ana sorunlarımız."

"Ferrari gibi diğerleri de bu sorunu yaşıyorlar, hatta daha fazla sorun yaşıyorlar ancak biz, pistin farklı noktalarında çok kötü zıplıyoruz. Bu da aracın aerodinamik yapısını ve düzlük hızını çok kötü bir şekilde etkiliyor. Bunun sonucunda sürüş çok iyi değil."

George Russell, Mercedes W13 Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

"Bu, birkaç ondalık kaybetmemize neden olabilir ve dün düzlükte Ferrari ve Red Bull'a kıyasla 1 sn kaybediyorduk." dedi.

Ferrari ve Red Bull'un geçen seneye kıyasla daha güçlü motora sahip olmalarından faydalandığı bu dönemde Mercedes rakiplerinin gerisinde kalıyor. Wolff, normalde geleneksel olarak Mercedes'in güçlü yanı olan motor gücünün bir anda zayıflık haline gelmediğini ve motorun, düzlük hızı eksikliğindeki faktörlerden birisi olduğunu söyledi.

İspanya GP hafta sonunda Mercedes pilotları dalgalanma sorunu yaşamamıştı. Bunun sonucunda Mercedes, düzlük hızı sıralamasında yukarılarda yer almıştı.

Wolff, "Motor ekibimiz, sene başından bu yana yazılımı nasıl optimize edebileceğimizi anlama ve enerji kullanımı konusunda harika iş çıkardı. Yani sorunumuz motor tarafında değil."

"Barselona'da büyük bir arka kanadımız vardı ve aracımız düzlükte oldukça stabildi. Orada en hızlılardan birisiydik ancak yaşadığımız eksiklik tek bir şeyden kaynaklanmıyor ve kesinlikle dikkat çekmek istediğim alan motor değil." dedi.