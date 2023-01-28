Wolff, Mercedes'in dalgalanma sorununu 'borsa çöküşüne' benzetiyor

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Mercedes geçen sezon, diğer araçlardan daha fazla dalgalanma sorunu yaşayan bir araçla epey mücadele etti.

Bu durum, özellikle o zamanki F1 genel müdürü Ross Brawn olmak üzere padoktaki pek çok kişiyi şaşırttı. Brawn, takımların dalgalanmanın zemin etkisi aerodinamiğinin bir sonucu olacağını bilmeleri gerektiğini düşünüyordu.

Mercedes bunu bildiğini kabul etse de, teknik direktör Mike Elliott kısa bir süre önce, "Hiçbir sorun çıkmasını beklemiyorduk, simülasyonların hiçbiri sorunun ne kadar ciddi olacağına dair bir işaret vermedi." dedi.

Belki de Mercedes ile Red Bull arasındaki en büyük fark buydu: Red Bull'un RB18 tasarımı, zemin etkili aerodinamik araçlar konusunda oldukça bilgili olan Adrian Newey tarafından yapıldı.

Newey, bu yılın başlarında şöyle demişti: "Zemin etkisi ilkesi ve ayrıca 40 yıldır gördüğümüz 'dalgalanma' hakkında temel bir bilgiye sahiptim. Dolayısıyla bizi neyin beklediğini tahmin edebiliyordum."

Ancak o bile dalgalanmanın yarattığı zıplama boyutuna şaşırdı. Yine de bunun, bu araçların genlerinde olan bir olgu olduğunu ve takımların bunu bilmeleri gerektiğini ekledi.

Wolff ise, bilmenin ve deneyimlemenin tamamen farklı şeyler olduğuna değindi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images

Mercedes takım patronu, Auto Motor und Sport'a yaptığı açıklamada, "Bugün sermaye piyasasında 40'lı yaşlarında olan ve 2000'li yıllarda yapılan hataları yapan analistler ve yatırımcılar görüyorum, çünkü bu insanlar 2000'li yılları yaşamadı."

"Borsanın nasıl çöktüğünü ya da internet balonunun nasıl patladığını bir kitapta okumak yeterli değil."

"Her şeyin tavan yaptığı andan çöküşe kadar tüm döngüyü yaşamanın esrarengiz bir avantajı var ve bu benim şahsen tanık olduğum bir şey."

"Buna bir de bunun sadece bir anlık görüntü olduğu inancı ekleniyor. Ancak bunu, ne yazık ki devam eden hayal kırıklığı takip ediyor. Kişi, kendi kendine piyasanın aşırı ısındığını ve değerlendirmelerin çok yüksek olduğunu kabul eder."

"Bu yıla bakarsak, borsalarda yaşanan tam olarak buydu. Olumsuz makroekonomik ortama rağmen internet ve teknoloji start-up'ları için 'astronomik' değerlendirmeler vardı." dedi.

Wolff daha önce, takımın Ekim 2021'de aracı yere yakın çalıştırma kararı aldığını ancak bunun sorunları daha da artırdığını belirtmişti.

Lewis Hamilton, George Russell, Mercedes Fotoğraf: Mercedes AMG

Zemin etkili aerodinamik araçlarda, araç yere ne kadar yakınsa yere basma kuvveti de o kadar fazla olur. Ancak yere basma kuvveti arttıkça dalgalanma sorunu da artar.

Red Bull mühendislerinin Mercedes'in öne çıkan takımlar arasında 'en fazla yere basma kuvvetine' sahip olduğuna inandıklarını, ancak araç dengeli değilse bunun pek bir işe yaramadığını söylediklerinde; Wolff şu yanıtı verdi: "Dengeli doğru kelime mi bilmiyorum, sadece daha geniş bir çalışma aralığına ihtiyacımız var."

"Yüksek yere basma kuvvetine sahip pistlerde iyi bir aracımız var, bunu Barselona'da ve az tümsekli ve büyük kerblerin olmadığı pistlerde gördük."

"2022'de sahip olduğumuzdan daha geniş bir aerodinamik aralık bulmamız gerekiyor. Brezilya'da da gördüğümüz gibi, o aralığa ulaşır ulaşmaz öne geçiyoruz."

"Şimdi aracımızın neden bazı pistlerde ve belirli virajlarda bu kadar iyi olduğunu ve neden Spa veya Monza gibi düşük yere basma kuvveti olan pistlerde yüksek hızlarda yetersiz performans gösterdiğini öğrenmemiz gerekiyor." dedi.