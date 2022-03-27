Wolff: "Mercedes'in bu performansı kabul edilemez"

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Takım, Suudi Arabistan GP hafta sonunda dalgalanma sorunu için çözüm aramaya devam ederken, Lewis Hamilton sıralama turlarının ilk bölümünde elenerek Mercedes kariyerinin en kötü sıralama turlarından birisini geride bıraktı.

Hamilton en hızlı 16. zamanın sahibi oldu fakat Mick Schumacher'in yarıştan çekilmesiyle 15. sıradan start alacak.

Red Bull ve Ferrari'nin bir adım önde göründüğünü kabul eden Mercedes, buna rağmen George Russell'la altıncı en iyi zamanı yapabildi ve temposu Alpine pilotlarıyla benzer seviyedeydi.

Mercedes'in bulunduğu konum hakkında konuşan Toto Wolff, takımın karşı karşıya olduğu büyük mücadele karşısında mutsuz olmadığını fakat yaşadığı zorluklara rağmen daha önde olmaları gerektiğini belirtti.

Wolff, "Rekabeti her zaman sevdim ve sevmeye devam ediyorum."

"Grubun lideri olduğumuz sekiz yıllık gerçekten güçlü bir dönem geçirdik, belki her zaman [önde] değildik ama her seferinde bir şekilde liderliği almayı başardık."

"Bu kez kendi açımdan durum biraz 2013'e benziyor. O yıl Red Bull ve muhtemelen Ferrari ile aynı hıza ulaşamamıştık fakat savaşmaya devam ettik. Şu anda da bu şekilde hissediyorum."

"Savaşmamız gerekiyor. Performans olarak bulunduğumuz yer kesinlikle kabul edilebilir değil. Pist üstünde üçüncüyüz ve böyle bir günün ardından orada bile değiliz. Bu yüzden bulunduğumuz yerde kalmak bizim için seçenek olamaz." dedi.

Hamilton'ın ilk bölümde elenmesi, takımın ayarlarda yanlış yöne gitmesi nedeniyle ortaya çıktı.

Bu ayar, Russell'ın kullandığından tamamen farklı olmasa da, ön tarafa daha fazla odaklanma kararı, arka tarafın daha hareketli olmasına neden oldu ve bu da İngiliz pilotun araca olan güvenini olumsuz etkiledi.

Wolff şunları ekledi: "Aracın en iyi noktasının nerede olduğunu bulmak için farklı ayarlar deniyorduk ve Lewis'in tarafında biraz daha cesur davrandık. Sonuç olarak aracın arka tarafı yeterince iyi değildi. Bu da liderlerle olan büyük farkı açıklıyor."

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Dalgalanma şu noktada Mercedes'in en büyük baş ağrısı olmaya devam ediyor. Fakat Wolff'a göre tek sorun bu değil. Aynı zamanda araç çok ağır ve sürüklenme nedeniyle düzlüklerde yavaş kalıyorlar.

Wolff, "Lewis ve George'un ayarlarında, performanslarının gösterdiği kadar büyük bir değişiklik olmadı. Fakat Q1'de elenmekle Q3'e rahat şekilde kalmak gibi aracın performansı üzerinde dramatik sonuçlar doğuracak kadar büyüklerdi. Kısacası bu aracı ayarlamak çok zor."

"Burada sürüklenmeyi azaltan daha küçük bir arka kanadımız var ama yine de araçtaki sürüklenmeyi azaltmaya yetmedi."

"Genel anlamda tek sorunun bu olmadığını söyleyebilirim. Aracın çalışmayan, anlamadığımız ve yeterince performans göstermeyen pek çok parçası var. Aracın olmasını beklediğimiz yer burası değil."

"Bu açıdan gösterdiğimiz performans kabul edilemez. Şu anda aracın potansiyelini kullanamıyoruz. Sebep ne olursa olsun, bir saniye geride kalmamalıyız. Bir haftadan diğerine 0.8 veya 0.9 saniye kazanamazsınız. Fakat biliyorum ki bunu tersine çevirebiliriz, testine çevirmeliyiz." dedi.