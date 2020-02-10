Wolff: "Mercedes'in ayrılacağı haberleri saçmalık"

Alman araç üreticisinin sene sonunda F1'den ayrılacağına dair dedikodular çıkmıştı. Bunun sebebi ise, diğer takımlar gibi Mercedes'in de FOM, FIA ve takımlar arasında tartışılan Concorde Anlaşması'nı imzalamaması olarak gösteriliyordu.

Pazartesi yapılan basın açıklamasında, aynı zamanda Mercedes'in çok uluslu kimya şirketi INEOS ile olan sponsorluğunu da açıkladığı bu organizasyonda konuşan Wolff, kendisinin devam eden müzakereler sonucunda içinin rahat olduğunu söyledi.

Wolff açıklamasına şu şekilde devam etti: "Her zaman olduğu gibi bu işte de uzun süreli burada bulunuyoruz. F1, markamız için çok iyi bir pazarlama platformu sağlıyor. Yaptığımız şey bu."

"Biz yarış araçları ve yol araçları üretiyoruz. F1, hibrit mühendislik için önemli olan bir platform. Bu, üzerinde yeterince konuşmadığımız bir şey, çünkü bu V6 hibrit motor çağının başında konuşulmuş bir şey."

"Bu durumda, medyada çıkan şeylerle beraber bu platformu seviyoruz, ancak aynı zamanda hak sahiplerimizle de müzakere içindeyiz ve pek çok şey düzenlenmeli. Ancak oluşan bu ortaklık, Formula 1'deki başarılı yolculuğumuza devam etmek istediğimizi gözler önüne seriyor."

Mercedes'in ana şirketi Daimler'in büyük bütçe kesintilerinden dolayı F1'den çekileceği dedikoduları ortaya çıkmış ve kararın bir sonraki genel yönetim toplantısında kararlaştırılacağı iddia edilmişti.

Ancak Wolff bu dedikodu hakkında, Mercedes gibi pek çok büyük firmanın F1'deki gelecekleri konusunda derinlemesine analiz yapmasının normal olduğu cevabını verdi.

"F1, kış arası boyunca pek çok kez manşetlere konu vermeyi başarmıştır. Pistte mücadele ve yarışların olmayışı, her zaman bomba manşetler yaratmaya neden olmuştur." diyen Wolff açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Ve bu durumda, bir delinin bir internet sitesinde bir şey yazıp, zaten saçmalık olan bir hikayenin üzerine başka hikayeler üretmesi, ki bir sonraki gün bunun Daimler CEO'sunun önüne konulması konusunda şaşkına dönüyorum. Bu hikayenin bir kısmı."

"Hikayenin diğer kısmı ise bizim yaptığımız her şey, açıklamalardan önce bunu yayınlamanın doğru aktivite olup olmadığını düşünmek zorunda kalıyoruz. Petrokimya işinde de olsanız, araba endüstrisinde bulunan bir orijinal ürün üreticisi de olsanız, F1'de de olsanız bu böyle.

"Biz, bugün Daimler olarak, biz Formula 1'in bir pazarlama platformu olarak getirdiği avantajları ve verileri görebiliyoruz. İşte bu bizim bu işi neden yaptığımızın perde arkasındaki neden."Wolff Mercedes'in INEOS sponsorluğunu Petronas sponsorluğunun üstüne yapmasının nedenini, 2021 için getirilecek olan bütçe sınırlamasıyla beraber, Daimler için ekstra kâr yapmak olarak açıkladı.

"Bu tamamen hedefimiz olan durum. Biz bunu düz numaralar ile basit bir şekilde yapmak istiyoruz. Pazarlama çok büyük ve yatırıma olan geri dönüş kekin süslemesi gibi olmalı.

"Bunu pek çok Amerikan spor liginde görüyoruz, NFL'de veya NBA'de, onların organizasyonları kâr üstüne çalışıyorlar. Ve bu benim bireysel hedefim ve bireysel olarak partnerlerimizle yaptığım katkı bunu bir yönetim markasına çevirmek, böylece katılma konusunda her şey kolaylaşacak."

Wolff Concorde Anlaşması'nın ne zaman tamamlanacağına dair bir tahmin yapmanın imkansız olduğunu, ancak 2021'in başlangıcına kadar sürmemesini umduğunu söyledi.

Avusturyalı yönetici bu konu hakkında "Bu devam eden bir süreç ve karmaşık kontratların olduğu bir durum, FIA, reklam hakları sahibi ve takımlar arasında olan bir kontrat.

"Bu zaman isteyen bir şey ve işin içine şeytan kaçabilir. Bu yüzden size kesin bir tarih veremem çünkü kesinleşmesi gereken konular var.

"Bu tamamlanmamış bir iş. Açıkça istenen bir şey var ve tüm hissedarların 2021 sezonu öncesi bu işi kapatmasını diliyorum, çünkü diğer durumda bizi rahatsız bir duruma sokmuş olurlar." dedi.