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Wolff, Mercedes'in Abu Dhabi'de hızlı olacağından emin değil

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, Şef Editör

Mercedes'in Takım Patronu Toto Wolff, son dönemde gösterdikleri performansın ardından sezonun son yarışı Abu Dhabi GP'de Dünya Şampiyonu olmaya yetecek hızlarının olduğundan emin olmadığını söyledi.

Wolff, Mercedes'in Abu Dhabi'de hızlı olacağından emin değil

Suudi Arabistan GP'yi kazanmasıyla pilotlar şampiyonasında Max Verstappen'i yakalayan Lewis Hamilton, art arda 3 yarış kazanarak iyi bir momentum yakaladı. Bu yarışların hepsinde Mercedes, performans olarak daha güçlüydü.

Buna rağmen Wolff, Red Bull'un Yas Marina'da Verstappen ile daha hızlı olabileceğinden endişe duyuyor.

Geçen sene Mercedes ve Hamilton çok rahat şampiyona olsa da, Abu Dhabi'de rahat bir şekilde kazanan isim Verstappen olmuştu. O yarışta Hamilton, COVID-19'dan dönmüştü.

Puan tablosundaki durum sayesinde son yarışı önde tamamlayan isim şampiyon olmuş olacak.

Sky Italia'ya konuşan Wolff, "Abu Dhabi'de nasıl olacağımızı bilmiyorum çünkü Suudi Arabistan'a gelirken, bu pistin aracımıza daha uygun olacağını düşünüyorduk. Ancak sıralamalarda onların yarım saniye daha hızlı olduklarını gördük."

"Yarışta ise aracımız onlarınkinden hızlıydı. Bunun nedenini anlamamız lazım."

"Abu Dhabi için de aynısı söz konusu. Orada hızlı olup olmayacağımızı bilmiyorum. Puan klasmanında eşit olmamız önemli. Bu durumda olabileceğimizi düşünmüyorduk." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, Valtteri Bottas, Mercedes, 3rd position, Tiffany Cromwell, Suzie Wolff and the Mercedes team celebrate victory

Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, Valtteri Bottas, Mercedes, 3rd position, Tiffany Cromwell, Suzie Wolff and the Mercedes team celebrate victory

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

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