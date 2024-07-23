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Formula 1

Wolff, Mercedes'in 2025'teki boş koltuğu için Mick Schumacher ihtimalini ortadan kaldırdı

Mercedes takım patronu Toto Wolff, 2025 sezonunda George Russell'ın henüz belli olmayan takım arkadaşını seçme konusunda daha fazla bilgi verdi.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team, with Mick Schumacher, Reserve Driver, Mercedes-AMG F1 Team

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team, with Mick Schumacher, Reserve Driver, Mercedes-AMG F1 Team

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Toto Wolff, Lewis Hamilton'ın yakında Mercedes'te boşalacak koltuğuyla ilgili düşünceleri hakkında daha fazla bilgi verdi.

52 yaşındaki Wolff, Mick Schumacher'in bir koltuğu “hak ettiğini” iddia etti, ancak Schumacher’in George Russell için yeni bir takım arkadaşı olma konusunda hesaplara dahil olmadığını ima etti.

Schumacher, önümüzdeki sezon Pierre Gasly ile birlikte Alpine'de yer alma ihtimali olan isimlerden biri olarak da anılıyor. Wolff, Mercedes simülatör sürücüsü Frederik Vesti'nin yarış koltuğu şansını ise ortadan kaldırdı.

Frederik Vesti, Mercedes-AMG

Frederik Vesti, Mercedes-AMG

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Wolff, “Frederik Vesti’ye gelince, işini yaptı ama şu anda Formula 1'de bir fırsat yok”

“İster dayanıklılık ister başka bir alanda olsun, yüksek seviyede yarışan profesyonel bir yarış pilotu olacak ve bunun da ötesinde çok iyi bir adam. “

“Mick Schumacher hakkında da kötü bir şey söyleyemem. Her ikisi de takım için harika bir iş çıkarıyor, simülatörde bizi desteklemeye devam ediyorlar. “

“Onlar biraz da görünmeyen kahramanlar çünkü onları görmüyorsunuz ama Cuma'dan Cumartesi'ye kadar gecelerini simülatörde bu işi yaparak geçirdiler. Mick de bir koltuğu hak ediyor, onun da ailenin bir parçası olması çok hoşuma gitti.” Dedi.

Wolff'ün takıma katmak istediği diğer büyük isim, Red Bull sürücüsü ve üç kez dünya şampiyonu olan Max Verstappen.

Hollandalı pilot için hayranlığını gizlemeye çalışmayan 52 yaşındaki Wolff, bu sezon boyunca uzun süreli ve aleni bir şekilde Verstappen'e kur yaptı. Wolff, Verstappen ve Mercedes'in bir noktada birlikte olması gereken bir ortaklık olduğunu düşünüyor.

Ancak Macaristan Grand Prix'sinden sonra konuşan Wolff, 26 yaşındaki sürücü ile ilgili bağlantılar hakkında fazla konuşmak istemedi ve kendi sürücülerine odaklanmayı tercih etti.

Verstappen ile ilgili bir soru üzerine, “Sürücülerle ilgili kararı yılın ilerleyen dönemlerinde, ortalık durulduğunda, Mercedes için en iyisi ne ise o zaman vereceğim”

“Red Bull'da neler olduğuna çok fazla bakamam... Bize konsantre olmak istiyorum ve biz demek bugün F2'de Andrea Kimi Antonelli ve F1'de iki pilotumuz anlamına geliyor.” dedi.

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