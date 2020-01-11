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Formula 1 / Son dakika

Mercedes, 2020'de Ferrari kadar iyi bir motora sahip olacağına inanıyor

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Mercedes, 2020'de Ferrari kadar iyi bir motora sahip olacağına inanıyor
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
11 Oca 2020 16:10

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Alman üreticinin bu kış aylarında motor tarafında önemli bir adım atmasını bekliyor.

Ferrari, 2019 Formula 1 sezonunda çok güçlü bir motora sahipti ve düzlüklerde hem Mercedes hem de diğer üreticilere kıyasla önemli bir güç avantajı vardı.

Fark sezonun ikinci yarısında daha da belirginleşirken, rakipleri bu duruma çok şaşırdı ve FIA tarafından bazı direktifler dahi yayınlandı.

Sonrasında Ferrari'nin gücü azalsa da, İtalyan takım bunun motorla ilgisi olmadığını, sadece viraj performansını arttırmak için yere basma gücü ayarlarında değişiklik yaptıklarını söyledi.

Motorsport.com ile yaptığı röportajda Wolff, Mercedes ve Ferrari arasındaki güç farkının pistten piste değiştiğini söyledi ve 2020'de durumu tersine çevirmek için çok çalışacağını dile getirdi.

"Bu açıdan dalgalanma vardı. Gördüğümüz fark, 50 beygir. Ancak, farkın büyüme eğilimi de var."

"Eğer gerekli tüm ayarlamaları yaparsak, önümüzdeki sezon güç ünitesi tarafında dengeli bir savaş olacağına inanıyorum."

Red Bull danışmanı Helmut Marko geçen yılın sonunda Honda'nın Mercedes ile aynı seviyeye geldiğini iddia etmişti.

Wolff, "Emin değilim. Bu durum pistten piste farklılık gösterdi."

"Mesela Meksika'da sıralama turlarında küçük bir avantajları bile vardı. Bu yüksek rakımdan kaynaklanan bir durumdu."

"Motorumuzun tasarımı, bu tarz pist ve koşullara uygun değildi."

Mercedes Formula 1 takımı, arka arkaya altıncı pilotlar ve takımlar şampiyonluğunu kazanmasının ardından gelecek yıl bu başarıyı sürdürmeyi hedefliyor.

Wolff, "Sahip olduğumuz hedeflerden biri Lewis Hamilton ile yedinci şampiyonluk olacak. Ama aynı derecede bir takım ve organizasyon olarak gelişmeye devam etmemiz gerekiyor. Bu da beni motive eden bir şey. Takım olarak her zaman başarıya aç kalmak gerekiyor. Herkesin başarıya aç kalması için hangi şartları oluşturmalıyım? Bu, karşılaştığım en ilginç psikolojik mücadelelerden birisi." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Toto Wolff
Takımlar Ferrari Şimdi al , Mercedes Şimdi al
Editör Erwin Jaeggi

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
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