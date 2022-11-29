Wolff: "Red Bull ve Ferrari'nin geçmişini tekrarlamamalıyız"

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Toto Wolff Mercedes'i, kötü geçen 2022 sezonunu geride bırakmaya çalışırken rakipleri Red Bull ve Ferrari'nin geçmişinin tekrarlanmaması konusunda uyardı.

2014'te turbo hibritlerin piyasaya sürülmesinden bu yana sekiz Takımlar Şampiyonasının tamamını ve yedi Pilotlar Şampiyonluğunu kazanan Mercedes, oldukça dominanttı.

Ancak takım, 2022'de gelen yeni kurallar ile beklediği performansı yakalayamadı ve yunuslama sorunuyla mücadele etti.

Takım, W13'ün genel sorununun zeminle alakalı olduğuna inanıyor.

Mercedes, bu sezon George Russell'ın Brezilya GP'de elde ettiği galibiyetle yalnızca bir galibiyet elde etmiş oldu. Lewis Hamilton'ın ise yarıştığı her sezon bir galibiyet ve bir pole pozisyonu alma rekoru sona erdi.

Mercedes, Takımlar Şampiyonası'nda üç sıraya gerileyerek Ferrari'nin 36 puan gerisinde kaldı.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images

Kötü geçen sezona rağmen Wolff, Mercedes'in odak noktasını kaybetmesine izin vermeme konusunda kararlı.

Mercedes'ten önce Red Bull ve Ferrari de dominant sezonlar geçirmişti.

İtalyan takımının dominasyonu, 2000'li yılların sonunda Michael Schumacher, Ross Brawn ve Jean Todt gibi isimlerin geri adım atmasıyla sona erdi ve Red Bull'un ilerlemesi turbo hibritlerin gelişiyle durdu.

Bunun ardından Ferrari, eski performansına geri dönemedi ve Wolff da, bunun Mercedes'e olmayacağından emin olmak istiyor.

Wolff, benzer bir düşüşü Mercedes'in de yaşayıp yaşamayacağı hakkında konuştu: "Ferrari liderliği ve en iyi pilotlarını kaybetti."

"Bu performans kaybı, Schumacher, Brawn ve Todt'un 2006-2007'de ayrıldığı zamanlara dayanıyor."

"Red Bull ise güç ünitesi değişimleri sebebiyle eski performansını kaybetmişti."

"Bütün bunlara bakıp dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyoruz, bu sezonun tekrarlanmasına izin veremeyiz."

George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images

2014'ten beri ilk defa Mercedes, yeni sezona şampiyon takım olarak girmeyecek. Ancak Wolff, bu konuda endişeli olmadığını dile getiriyor.

Wolff, "Formula 1'de, korku gibi bir duygum yok."

"Bu çok büyük bir duygu ve bizim her zaman net olmamız gerekiyor."

"Aylarca süren geliştirme sürecini kaybettik çünkü araca performans katmadan önce yunuslama problemini çözmemiz gerekiyordu."

"Yere basma kuvveti açısından araca ne eklersek ekleyelim, hiçbir yere varamadık. Pilotlar bunu hissedemedi ve araç daha da öngörülemez hale geldi, yunuslama sorunu daha da kötüleşti."

"Bu nedenle, araca performansı koymak için altı aylık bir gecikme yaşadık; bu da Ferrari ve Red Bull'a yetişmemizi imkansız hale getirdi."

"100 metre koşusuna herkesin 10 metre gerisinde başladık gibi bir şey, bu yüzden daha hızlı koşmalıyız."

"Bu sporda hızlı olmanız gerekir." dedi.