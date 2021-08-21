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Wolff, Mercedes'teki takım patronluğunu ani şekilde bırakabilir

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Bu yıl da Mercedes'te kalma kararını veren Toto Wolff, gelecekte Alman takımın patronluğunu ''aniden'' bırakabileceğini açıkladı.

Wolff, Mercedes'teki takım patronluğunu ani şekilde bırakabilir

Geçtiğimiz sezonlarda Wolff'un takımdaki takım patronu olarak rolünden çekilip çekilemeyeceğine dair söylentiler ortalıkta dolanıyordu, ancak Alman takımın patronu tam aksini yaptı Mercedes'e daha da dahil oldu.

Sadece yarış takımını yönetmeye karar vermekle kalmadı, aynı zamanda takıma yatırım yaptı. Wolff, böylelikle Mercedes'in genel sahipleri Daimler ve takımın sponsoru Ineos'un yanında üçüncü hissedar oldu.

Wolff, bir gün takımı yönetmekten vazgeçme kararı alsa bile, Alman takımdaki %33 hissesini elinde tutmaya devam edeceğini belirtti.

GP Fans Global'e konuşan Wolff şu ifadeleri kullandı: ''Sporda kalmak istiyor muyum diye bir sene düşündüm ve cevap 'evet' oldu.''

''Ancak bu karar, takımı operasyonel açıdan yönetmeye devam etmek konusunda olmaktan ziyade, bir hissedar olarak dahil olabileceğimle ilgiliydi.''

''Üç eşit hissedarız ve birbirimizi tamamlıyoruz. Takımda ne yaparsam yapayım, ortak hissedar olarak kalacağım.''

Wolff, gelecek yıl Lewis Hamilton'a takım arkadaşı olarak Valtteri Bottas'ı mı yoksa George Russell'ı mı seçeceğini henüz açıklamadı. Fakat seçimi ne olursa olsun Avusturyalı patron, her iki sürücünün de 2022'de ''harika seçeneklere'' sahip olacağını belirtti.

Wolff, aynı zamanda gelecekte vereceği kararın önceden belli olmayacağını ve Mercedes'i aniden bırakabileceğini de söyledi. Ancak bu kararın bu sezon olmayacağını da ekledi.

''Rekabetten ve kronometrenin dürüstlüğünden keyif aldığım sürece devam edeceğim.''

''Ancak aniden bırakma kararı alıp, yerimi daha hızlı, daha atik ve daha taze birine verebilirim. Fakat henüz değil.''

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