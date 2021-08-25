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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Wolff: “Mercedes, yeni jenerasyon personel geldikçe üniversite kampüsü gibi hissettiriyor”

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Selin Elif Köse

Toto Wolff, Mercedes Formula 1 takımı geliştikçe ve yeni jenerasyon takım üyeleri geldikçe Alman ekibin “üniversite kampüsü” gibi hissettirdiğini söyledi.

Wolff: “Mercedes, yeni jenerasyon personel geldikçe üniversite kampüsü gibi hissettiriyor”

Mercedes şu anda hem pilotlar hem takımlar şampiyonasında üst üste 8. dünya şampiyonluğunu kazanmak için mücadele ediyor ancak 2021’de Red Bull’un meydan okumasıyla karşılaştı.

Mercedes’in galibiyet rekoru F1’in V6 dönemi boyunca sürdü ama takım bu süreç boyunca birçok yeni yeteneği işe aldı.

Mercedes’teki son üst düzey pozisyon değişkliği temmuzun başında yapıldı ve teknik direktör James Allison, teknik şef görevini aldı. Allison’ın eski pozisyonuna ise Mike Elliott geçti.

Mercedes F1 takım patronu Wolff, takımın mirasının devam etmesi ve takımın değerlerinin korunması için genç yetenekleri ekibe dahil etmelerinin gerekliliğinden bahsetti.

Autosport/Motorsport.com’a verdiği demeçte Wolff, yeni meydan okumalara adapte olmalarının ne kadar önemli olduğunu vurguladı ve ilerlemek için Mercedes’in sürekli kendini yenilemesi gerektiğini belirtti.

Wolff, “Başarılı bir spor takımın sabit bir şekilde donduramazsınız çünkü adapte olabilmesi için gelişmesi gerekiyor.”

“Bu; bilgelik, gençlik hevesi ve merakın bir karışımı. Takımımız her zaman kendini yeniledi.”

“Şirkete gittiğimde, baştan beri bizimle çalışan yüzleri görüyorum ama aynı zamanda çok fazla genç adam ve kadın da görüyorum.”

“Bazen, bana üniversite kampüsü gibi geliyor ki yeni jenerasyondan liderlerin yetiştiğini görmek harika. Ayrıca bu yeni jenerasyon, bizim epey performans kazanmamızı da sağladı.”

“Bunu, hem kişisel olarak hem de bir organizasyon olarak deneyimlemek çok güzel.” dedi.

Şu anda her iki şampiyonayı da ider götüren Mercedes, yaz arası ardından Belçika’daki yarış hafta sonunda iki şampiyonadaki farkı da açmak istiyor.

Mercedes, takımlar şampiyonasında Red Bull’un sadece 12 puan önünde yer alırken pilotlar şampiyonasında ise Lewis Hamilton’ın, Max Verstappen’e karşı 8 puanlık üstünlüğü bulunuyor.

Bu, Alman ekibin 2018’de Sebastian Vettel ile Ferrari’yle şampiyonluk mücadelesinden sonra karşılaştığı en büyük meydan okuma ama Wolff, bu savaşın takım için “harika bir öğrenme süreci” olduğunu düşünüyor.

Wolff, “Bunca yıl boyunca bir gün performansımız yeterince iyi olmayınca bununla nasıl başa çıkacağımızı konuşuyorduk.”

“Yani bunu en iyi şekilde deneyimlemiş olduk."

“Bu sefer, takımda ortaya koyduğumuz değerleri, bahsettiğimiz tüm direnci ve gerekli olan tüm enerjimizi kullandık.” ifadelerini kullandı.

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