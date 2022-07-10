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Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Wolff: "Mercedes yavaş ama emin adımlarla galibiyete doğru ilerliyor"

Mercedes'in Takım Patronu Toto Wolff, Mercedes'in yavaş ama emin adımlarla 2022 Formula 1 sezonunda galibiyete ilerlediği konusunda şampiyon pilotu Lewis Hamilton'a katıldığını söyledi.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
Wolff: "Mercedes yavaş ama emin adımlarla galibiyete doğru ilerliyor"
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Mercedes, rekabetçi göründüğü Avusturya GP hafta sonunda şu ana kadar pek istediği gibi performans sergileyemedi. Sıralamalarda her iki pilot birden kaza yaparken, Sprint yarışında yükseliş mücadelesi verildi.

Buna rağmen takım, Britanya GP'de yaptığı güncellemelerin ardından performans açısından doğru yolda olduğunu düşünüyor.

Hamilton'ın galibiyetle alakalı görüşlerini destekleyip desteklemediği sorulduğunda Wolff, "Silverstone'daki hesaplamalarımıza bakarsak, yarışta en hızlı araca sahiptik."

"Barselona'da da oldukça rekabetçiydik. Burada sıralamalarda, yarışa göre daha rekabetçiydik."

"George'un aracındaki arka kanat aşırı büyüktü, bu yüzden sürüklenmesi çok fazlaydı. Ayrıca her ikisinin tabanında hasar vardı. George'un aracında 3. turdan itibaren hasar vardı. Bu yüzden performansındaki büyük düşüşü görebiliyorduk."

"Gerçek şu ki, cevabım evet. Her şeyi bir araya getiriyoruz. Yavaş ama emin bir şekilde. Hedefimiz bu olmalı." şeklinde cevap verdi.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Wolff, Sprint yarışında her iki aracın taban destek kollarının kırıldığını, Hamilton'ın tabanının ayrıca ilk turda Pierre Gasly ile yaşadığı temas nedeniyle hasar aldığını söyledi.

Wolff, "Bence [sıralamalardaki]kazanın bu sonuçlarını düzeltebiliriz ancak sonra bir fren sorunu vardı çünkü Gasly olayından sonra bir şeyler sıkıştı."

"Bu tür şeyleri değiştirebilirsiniz. Keşke kapalı park kuralları olmasaydı. Bu sayede aracı daha rekabetçi hale getirmek için çalışabilirdik ancak durum bu." dedi.

Hamilton'ın Gasly ile olan temasından sonra devam edebilmesine şaşırıp şaşırmadığı sorulduğunda ise Wolff, "Evet, çok talihsiz bir kazaydı. Gasly ile aynı tür teması Silverstone'da George yaşamıştı. Bu sefer Lewis yaşadı."

"En azından devam edebildiği için mutluyum çünkü ilk virajda yarışı bitebilirdi ve bu durumda yazık olurdu. Şimdi yarışa 4. ve 8. sıradan başlayacağız. Bakalım yarışta o pozisyonlardan neler yapabileceğiz." şeklinde cevap verdi.

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