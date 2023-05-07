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Wolff: "Mercedes W14, öngörülemez bir araç"

Mercedes patronu Toto Wolff, Mercedes W14 aracının öngörülemez bir yapıya sahip olduğunu söylüyor.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Miami'de gerçekleştirilen sıralama turlarında Lewis Hamilton Q2'de havlu attı ve böylelikle Mercedes'in zor geçen sezonu Amerika pistinde de devam etmiş oldu.

Takım Imola'da büyük bir güncellemeye sahip olacak ve durumu tersine çevirmeyi hedefliyor.

Fakat Wolff, aracın mevcut performansının, takımın umduğundan uzak olduğunu söylüyor.

Wolff, "Bence araç makul bir araç değil, iyi bir araç değil."

"Her yerinde sorun var. Aracın hızı, performansı, aracın [neden] performans göstermediğine dair anlayış eksikliği.."

"Performansın gerçekten kötü olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Hamilton'ın kendisi de mevcut aracın Red Bull ile kıyaslanamayacağını söyledi.

Takımın nerede tempo eksikliği yaşadığı sorulduğunda Hamilton şunları söyledi: "Her yerde! Pek çok sorunumuz var."

"Örneğin Red Bull'a bakarsanız, küçük bir arka kanat kullanabiliyorlar, düzlüklerde hızlılar, virajlarda hızlılar, bizim ise virajlarda onlara yaklaşmak için daha büyük bir kanada sahip olmamız gerekiyor."

"Bu yüzden çoğunlukla arka yere basma gücünden yoksun olduğumuzu düşünüyorum."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Öngörülemez yapısı

Ancak Wolff'a göre W14'ün en kötü yanı seanstan seansa öngörülemez olması.

"Bu aracı bu kadar kötü yapan şey, ne olduğunun asla anlaşılamaması."

Mercedes, Emilia Romagna GP'ye yeni sidepod ve revize edilmiş ön süspansiyonu içeren, önemli bir güncelleme paketi getirecek.

Takım, bu değişikliklerle tempo konusunda gelişmeyi umuyor  fakat Wolff, bu parçalar sayesinde 2023 yılında neyin yanlış gittiğini daha iyi anlamalarını bekliyor. 

"Sanırım bu güncellemeyle yapmaya çalıştığımız şey, yeni bir temel oluşturmak ve soru işaretlerini denklemden çıkarıp, bir konsepte geçtiğimize göre 'artık sorun bu değil' demek."

"Ön süspansiyonda olan şey bu. Ayrıca bizimkinden daha geleneksel olan ve farklı bir hava akışı yaratacak dış aksam çözümlerine bakıyoruz."

"Benim için bu, 12 ay önce iyi bir başlangıç olabilecek bir şeye baştan başlamak, ardından performansı artırmaya çalışmak."

Takımın Miami'de düşük bir performans göstermeyi bekleyip beklemediği sorulduğunda ise şunları söyledi: "Hayır, düşündüğümden daha kötüyüz çünkü Miami'ye son gidişimizden bu yana 12 ay geçti ve araç sadece kısmen daha iyi."

"Belki düzlükte zıplamıyor ama geçen yıla göre daha iyi olan tek şey bu. Araç yeterince hızlı değil ve bir seanstan diğerine neden böyle olduğunu anlayamıyoruz."

"Bu kabul edilebilir bir durum değil."

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