Wolff: "Mercedes W14, 2023'ün başında Red Bull'a daha yakın olmayabilir"

Alman otomobil üreticisi, 2022 yılında W13'te büyük dalgalanma problemleri yaşamış ve yılın büyük bir kısmını sorunları çözmeye ayırarak geçirmişti.

Takımın sorunların temelini bulmak için ortaya koyduğu çaba, ileriye doğru iyi bir adım atmalarına yardımcı oldu ve Brezilya'da duble yaptılar.

Kış dönemi Mercedes'e aracın zayıf olduğu alanları geliştirme fırsatı verdi ve konsept değişikliği yapabilecekleri söylentileri çıktı.

Ancak Wolff, takımın 2023 için benzer bir tasarımla devam edeceğini çünkü araçta henüz açığa çıkarılmamış büyük bir potansiyel gördüklerini dile getirdi.

Şimdi yeni bir açıklama daha yapan Wolff, takımın 2023 performansı konusunda temkinli kalmayı seçti.

Wolff, "Sanırım nasıl ya da nerede geri kaldığımızı, sorun yaşadığımız alanların nereler olduğunu ve nerede anlayış eksikliği yaşadığımızı anladık."

"Tüm bunları çözebileceğimiz bir araç üretmek için çok çalışıyoruz. Ancak aracın içinde her zaman var olduğuna inandığımız potansiyeli ortaya çıkarıp çıkarmadığımızı sadece testlere başladığımızda göreceğiz."

"Yarım saniye geriden başladığınızda Red Bull ya da Ferrari gibi büyük organizasyonları yakalamanın zor olacağından şüphemiz yok."

"Böyle diyorum fakat bunu yapma konusunda son derece kararlı olduğumuzu söylemeliyim. Sadece beklentilerimizi gerçekçi bir seviyede tutmamız gerekiyor." dedi.

