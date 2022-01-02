Wolff: "Mercedes ve Red Bull'un, 2021'in ardından bağları daha da güçlenecek"

Mercedes takım patronu Wolff ve Red Bull'daki meslektaşı Christian Horner, Avusturyalı için çelişkili duygularla sonlanan dramatik ve heyecanlı bir sezon boyunca birbirleriyle atıştılar.

Mercedes'in art arda sekizinci takımlar şampiyonluğunu kazanmasından mutlu olan Wolff, Lewis Hamilton'ın yarış direktörü Michael Masi'nin tartışmalı kararlarıyla sürücüler şampiyonluğunu Max Verstappen'e kaybetmesi karşısında hayal kırıklığına uğradı.

Mercedes, yarış sonucunu protesto etti ancak daha sonra, kendilerine aykırı ve FIA'nın lehine olduğunu düşündükleri bir süreci sürdürmek yerine, mevcut prosedürleri iyileştirmeyi denemeyi seçti ve itiraz etmekten vazgeçti.

Red Bull danışmanı Helmut Marko, Mercedes'in "hoşnutsuzluğunu" anladığını söyledi ve konuyu mahkemeye taşımadıkları için "büyük jestlerini" övdü.

Wolff, takımının şu anki en büyük rakibine karşı hiçbir kötü duygu beslemediğini ve Mercedes ile Red Bull arasındaki karşılıklı anlayışın, F1'deki tüm yarışmacıların çıkarlarını korumaları için daha büyük bir beraberliğe yol açacağına inandığını söyledi.

Wolff, "[Abu Dhabi protestosundan sonra] yapılan açıklamalar kesinlikle duygularımızdan kaynaklandı."

"Bir yarışı ve böylece şampiyonluğu kazandığınızda, protestonun sinir bozucu olabileceğini anlayabiliyorum."

"Christian'a, Helmut'a, Red Bull'a veya Max'e karşı kötü hiçbir sözüm yok. Geçtiğimiz yıl onlar, buna yaraşır rakiplerdi."

"Pistte ve pist dışında hiç olmadığı kadar savaştık. Ancak sonunda şampiyonluğu onlar kazandı ve bunu kabul etmek gerekiyor."

"Bence bu bizi gelecekte birbirimize daha sıkı bağlayacak. Çünkü Abu Dhabi'de alınan kararla şampiyonayı kaybetmiş olabiliriz ancak Helmut, Christian ve Max birer yarışçılar ve neler olduğunu gördük."

"Ayrıca elbette, sezon içerisinde onlara karşı da benzer şeylerin yaşandığına dair açıklamalar var. Belki bu durumu dengelemiştir, belki de öyle olmamıştır."

"Ancak Abu Dhabi'deki tek bir karar çok acımasızdı ve onların içindeki yarışçı bunu anlayacaktır. Bunu biliyorum."

"Birlikte, Red Bull'un, bizim ve diğer takımların yararına olacak ve karar verme sürecini daha bilinçli hale getirecek şekilde kuralları değiştirebiliriz." dedi.