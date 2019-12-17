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Formula 1 / Son dakika

Wolff: “Mercedes uzun yıllar F1’de kalabilir”

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Wolff: “Mercedes uzun yıllar F1’de kalabilir”
17 Ara 2019 18:25

Takım patronu Toto Wolff, Mercedes’in “uzun yıllar” Formula ‪1’de‬ kalabileceğini düşünüyor.

Daimler’ın yeni başkanı Ola Kallenius, Mercedes'in sporun 2021'de başlayan yeni kural döneminde gride kalacağını söylemişti.

Bununla birlikte haftalardır Mercedes’in spordan çekileceği konuşuluyor ve bu iddialar son haftalarda iyice tavan yaptı.

Ancak Mercedes’i bırakıp, Formula 1’in başıma geçeceği konuşulan Toto Wolff bu iddiaları kabul etmiyor.

Wolff, “Formula 1 ve motor sporlarının, Mercedes markasının DNA'sının önemli bir parçası olduğuna inanıyoruz. Yapılan ilk Mercedes bir yarış aracıydı.”

“Çalışmalarımızın verimliliğini arttırmamız, iyi bir ekonomik performans oluşturmamız ve Daimler'in projemize yaptığı yatırım seviyesini azaltmamız gerektiğine inanıyorum.”

“Eğer tüm bunları başarabilirsek, yıllarca Formula ‪1'de‬ kalacağız.” dedi.

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