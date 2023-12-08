Wolff: "Mercedes, uyumluluk soruşturması nedeniyle FIA ile yasal görüş alışverişinde"

Salı günü FIA, Uyum Departmanının, Mercedes takım patronu Wolff ve FOM'un F1 Akademisini yöneten eşi Susie'nin gizli bilgi alışverişinde bulunduklarını öne süren şüpheli bir yayında yer alan iddiaları incelediğini duyurdu.

Soruşturma ilgili tüm tarafları şaşırttı. Wolff ailesi, Mercedes ve F1 yönetimi tarafından öfkeli bir tepkiye neden oldu. F1 ve Mercedes iddiaları reddetti ve yönetim organının bekleyen soruşturma konusunda iletişim eksikliğini kınadı.

Rakip takımların bay ve bayan Wolff'u FIA'ya şikayet ettiği yönündeki spekülasyonların ortasında, kalan dokuz F1 takımı da çarşamba günü ikiliyi destekleyen açıklamalarla soruşturmanın arkasında olduklarını reddetti.

Perşembe günü FIA geri adım attı ve 'gizli bilgilerin izinsiz olarak ifşa edilmediği' konusunda tatmin olduktan sonra resmi bir soruşturma yapılmayacağını açıkladı.

Mercedes'ten Cuma günü yapılan açıklamada Toto Wolff, kendisinin ve eşinin itibarının bu haftaki olaylarla zedelendiğini gördükten sonra ekibinin FIA ile 'aktif bir yasal süreç' içinde olduğunu söyledi.

Wolff, tartışmanın olası yasal sonuçları göz önüne alındığında, şu an için başka resmi yorum yapılmayacağını söyledi.

Yaptığı açıklamada Wolff, "Bu hafta yaşanan olaylara medyanın büyük ilgi gösterdiğinin farkındayız."

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG

"Şu anda FIA ile aktif bir yasal görüş alışverişi içerisindeyiz."

"Ne olduğu ve neden olduğu konusunda tam bir şeffaflık bekliyoruz ve tüm yasal haklarımızı açıkça saklı tutuyoruz."

"Bu nedenle şimdilik resmi bir yorumda bulunmayacağımızı anlayışla karşılamanızı rica ediyoruz, ancak zamanı geldiğinde konuyu kesinlikle ele alacağız." dedi.

Susie Wolff da cuma günü konuyla ilgili açıklamada bulunarak FIA'yı şeffaflıktan yoksun olduğu için eleştirdi.

Susie Wolff, "İki gündür kamuoyunda ve arka plandaki brifinglerde dürüstlüğüm hakkında imalarda bulunuldu, ancak FIA'dan hiç kimse benimle doğrudan konuşmadı."

"Bir başkasına yönelik başarısız bir saldırıda ikincil zarar görmüş ya da kişisel olarak beni itibarsızlaştırmaya yönelik başarısız bir girişimin hedefi olmuş olabilirim, ancak itibarımın asılsız bir basın açıklamasıyla sorgulanmasına izin vermeyecek kadar çok çalıştım."

"Bu olay şu ana kadar şeffaflık ya da hesap verebilirlik olmaksızın gerçekleşmiştir." dedi.