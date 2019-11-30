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Formula 1 / Son dakika

Russell, Hamilton'ın yerine Abu Dhabi testine katılacak!

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Russell, Hamilton'ın yerine Abu Dhabi testine katılacak!
30 Kas 2019 18:12

Mercedes, Abu Dhabi testinde Lewis Hamilton'ın yerine George Russell'ın piste çıkacağını duyurdu.

Russell, salı günü Williams FW42'nin direksiyonuna geçecek ve öğleden sonra aracı Roy Nisanny'e verecek.

Mercedes'te salı günü direksiyona Valtteri Bottas geçecek. Fakat çarşamba günü sürpriz şekilde Mercedes W10'un da direksiyonuna Russell geçecek ve 2020 lastiklerini test edecek.

Mercedes, Lewis Hamilton'ın takım sponsoruyla ilgili çalışmalardan ötürü uygun olmadığını duyurdu.

Russell, sonraki hafta 2021 yılında kullanılacak 18 inç lastiklerini test etmek adına bir kez daha Mercedes'in direksiyona geçecek.

Bu hem Russell hem de Mercedes için önemli bir test olacak.

Williams Formula 1 pilotu George Russell, Abu Dhabi'de Mercedes'le üç günlük bir Pirelli lastik testi yapacak ve takım patronu Toto Wolff, Lewis Hamilton'ın uzun vadeli geleceği hakkındaki tartışmalara rağmen bu testi Russell'ı kıyaslamak adına yapmadıklarını söyledi.

Wolff, "Son günlerde %100 hazır olmayan George'a da söyledim. Bu test onu kıyaslamak için yapılmıyor. Gelecekte Mercedes pilotu olmak için gerekli yeteneklere sahip olduğundan kesinlikle eminiz. Saf bir hızı, yeteneği ve zekası var. Çaylak olarak F2 ve F3'te şampiyon olduysa, bunun bir sebebi var. Formula 1'de de kusursuz bir performans gösteriyor. Bu daha çok deneyimle ilgili. Yani gelecek testlerde ispatlayacağı bir şey yok. George, Williams'la sözleşmeli ve bu sözleşmelere uyacağız. Çünkü ona F1'e girme fırsatı verdiler. Testi yaptığında sadece bildiğimiz şeyleri doğrulamış olacak." dedi.

Russell, bu yıl Bahreyn'deki testte de Mercedes'in direksiyonuna geçmişti.

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