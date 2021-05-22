Wolff: "Mercedes, sıralamalarda Hamilton'a iyi bir araç vermedi"

Şampiyona lideri Hamilton, bugünkü sıralamalarda pole pozisyonu derecesinin oldukça gerisinde 7. oldu ve son yıllardaki en kötü sıralama performanslarından birisini geçirdi.

Takım arkadaşı Valtteri Bottas ise Hamilton'a göre ön bölüme daha yakındı ve 3. oldu.

Hamilton, sıralamaların ardından hayal kırıklığı yaşıyordu ve seansın kendileri için felaket olduğunu, kazanma şanslarının kalmadığını söyledi.

Bunun ardından Hamilton, sıralamalar sonrasında takım ile yapacakları toplantının "sert" geçeceğini vurguladı.

Wolff, Hamilton'un lastik ısıtma kaynaklı yavaş kaldığını söyledi.

Motorsport.com'un sorusunu cevaplayan Wolff, "Çok verimli ve zorlu bir toplantı geçirdik. Bu tür günler, bizim en çok ders çıkardığımız günler oluyor."

"Bu takım kendi içerisinde çok dürüst ve şeffaf. Her şeyi doğru yapamadık. Tüm ayar olasılıklarının birbiriyle nasıl etkileşim içinde olduğu henüz tam olarak belli değil."

"Ancak genel olarak onun sürüşlerinde yeterli yol tutuşuna sahip olmadığımızı söyleyebilirim. Bu muhtemelen lastik ısıtmayla alakalı bir sorundu."

"Tekrarlamalıyım ki, bunu analiz etmemiz lazım. Kesin olan bir şey var ki, rekabetçi değildik. Lewis'e kendisine güvenebileceği, onun istediği gibi iyi yol tutuşuna sahip bir araç sunmadık." dedi.

Wolff, Bottas'ın Hamilton'a göre lastiklerinde daha iyi bir çalışma aralığı bulabildiğini söyledi.

Wolff, "Sıralamaların birinci seansında art arda iyi turlar atabilirseniz, her şey daha kolay bir hal alır."

"Bugün genel olarak hep birlikte yeteri kadar iyi iş çıkaramadık." dedi.

Hamilton'ın sıralamalardan sonraki açıklamalarına şaşırıp şaşırmadığı sorulduğunda ise Wolff, şaşırmadığı, pilotlarının hayal kırıklıklarını dile getirmelerinin iyi bir şey olduğu şeklinde cevap verdi.

Wolff, "Monako'da sıralamalarda 7. oluyorsanız, muhtemelen hafta sonunda ona yakın bir pozisyonda yer alacağınızı bilirsiniz. Bu durumda hayal kırıklığını dile getirmeniz sorun olmaz."

"Takım içerisinde hiç kimse bunu yanlış anlamıyor çünkü biz kendimizi bu şekilde ifade ediyoruz. Bir şeyler yanlış gittiğinde bunu anlayan ve özür dileyen ilk kişi o oluyor. Bunu herkese açık ve özelden yaptı."

"Grup olarak, geçmişte bizi şampiyon yapan en büyük varlıklarımızdan biri buydu ve bunu kabullenebiliriz."

"Bu sabah lastik ısıtmayla alakalı belli bir konu hakkında konuştuk. Perşembe akşamı bu konuda farklı bir yön takip edebilirdik. O bu konuda istekliydi ancak biz bunu yapmadık."

"Şu anda konuşmalarımız tam olarak bu temeldeydi. Çok daha düşük sıcaklıklar beklediğimizde nasıl keşif moduna geçebileceğimizi görüştük." dedi.