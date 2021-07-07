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Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Wolff: "Belki de Silverstone'da herkesi şoka uğratacağız"

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Mercedes takım patronu Toto Wolff, önümüzdeki Britanya Grand Prix’sinde olağanüstü bir performans göstererek herkesi şoka uğratacaklarını söyledi ve rakipleri Red Bull’a göz dağı verdi.

Wolff: "Belki de Silverstone'da herkesi şoka uğratacağız"

Avusturya Grand Prix’si ardından Red Bull ve Max Verstappen, galibiyet serilerini sürdürüyor ve Milton Keynes merkezli takım, iki şampiyonayı da hâlâ lider götürüyor. Fakat takım patronu Wolff, Mercedes’in şampiyonluk mücadelesinde kolay kolay pes etmeyeceği konusunda kararlı.

Red Bull Ring’deki hafta sonu ardından Sky F1’e verdiği demeçte Wolff, “Bence aldığımız sonuç, hız açısından eskiye kıyasla çok daha kötü olduğumuzu gösteriyor.”

“Fakat McLaren’ın arkasında sıkışıp kalmıştık ve bence bu olmasaydı, hızımız çok daha iyi bir noktada olurdu. Evet, belki yarışı kazanmaya yetmezdi ama yine de hızımız iyi olurdu ki bu doğru yönde bir ilerleme.”

“Genel anlamda, bence [bu hafta sonu] hasarı en aza indirdik. Belki de Silverstone’da herkesi şoka uğratacağız ve yarışı ilk iki sırada tamamlayıp, herkesten 30 saniye önde olacağız.” yorumlarını yaptı.

Red Bull Ring’in Mercedes’e uygun bir pist olmadığı açıktı ancak Alman takımın Silverstone’da daha iyi olması bekleniyor. Ancak unutulmaması gereken bir diğer nokta ise Verstappen’in geçtiğimiz sene Britanya Grand Prix’sini kazanan isim olması ve bu yüzden, işler Hollandalı pilotun yararına da gidebilir.

Yine de Wolff, Silverstone’daki hafta sonu konusunda olumlu konuşmaya devam etti ve bu pistte, herkesi daha farklı bir yarışın beklediğini söyledi.

“Burada [Avusturya’da] turlar daha kısa, bu yüzden 0.025 saniye bile çok fazla fark yaratıyor. Silverstone biraz daha farklı.”

“Küçük bir adım atıyoruz ve her adım önemli. Bu nedenle, bunun işe yaramasını sağlamalıyız.”

“Aracı daha iyi anladığımız için yarış hızı açısından, geçen haftaya kıyasla kaydettiğimiz ilerlemeyi görebiliyoruz. Aradığımız cevapların bazılarını bulduk ve sanırım daha gelişeceğiz. Ardından tekrardan yarışta istediğimiz noktaya geleceğiz.”

“Ben her zaman olaylara daha şüpheci yaklaşan bir insan oldum. Bardağın hem dolu hem boş tarafından baktım ama kendimizi tekrardan en tepeye çıkarmak için sadece bir yarış dışı yetiyor."

"Takımlar ve pilotlar şampiyonası henüz bitmekten çok uzakta.”

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Valtteri Bottas, Mercedes W12

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Valtteri Bottas, Mercedes W12
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Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

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