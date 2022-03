Wolff: "Mercedes, Silverstone kazasının ardından pişman olmadı"

Hamilton, Silverstone yarışının ilk turunda Max Verstappen ile çarpıştı ve ağırlıklı olarak suçlu bulundu. İngiliz sürücüye 10 saniye zaman cezası verildi ve buna rağmen evindeki yarışta galibiyeti almayı başardı.

Çarpışma, Max Verstappen için 51 G kuvvetinde oldu ve aracı yüksek hızda bariyerlere çarptı. Daha sonra kırmızı bayrak çıkartıldı ve yarışa ara verildi. Bu sırada Red Bull pilotu kontrol için hastaneye götürüldü ve yarış onsuz devam etti.

Mercedes ve Hamilton, yarışı kazanmasının ardından hevesle kutlama yaptılar ve Red Bull tarafından, saygısızlık ve adaletsizlik olduğuna dair sert bir şekilde eleştirildiler.

Silverstone kazası hakkında konuşan Wolff, Mercedes'in durumu ele alma şekli yüzünden hiç kötü hissetmediğini söyledi.

Wolff, RacingNews365.com'dan alıntılanan haberde, "Bizim tarafımızda pek pişmanlık yoktu."

"Çünkü Lewis, daha önce yer vermemesi gereken virajlarda sık sık yer vermişti."

"Büyük bir kaza nedeniyle sarsıldığın için hastanede oturuyorsan, diğer takımın sürücüsü için yapılan kutlamayı anlayamazsın ama bu onun ev yarışıydı. Puan açısından bizim için çok büyük bir avantajdı. Max'ın da iyi olduğunu biliyorduk." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B is loaded onto a truck after his crash

Fotoğraf: Sutton Images