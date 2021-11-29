Wolff: “Mercedes, şampiyon olamamakla başa çıkabilir”

Sezonun bitimine yalnızca iki yarış kala Mercedes ve Red Bull, yakın tarihin en kıyasıya mücadelesine girişmiş durumdalar.

Şampiyona lider Max Verstappen ile Lewis Hamilton’ın arasında sekiz puan yer alırken, Mercedes ile Red Bull arasında ise sadece beş puan var.

Her iki taraf için de her şey mümkün. İhtimallerden biri, turbo hibrid çağında Mercedes’in ilk kez şampiyon olamama ihtimali de yer alıyor.

Wolff, Mercedes’in bu ihtimalle başa çıkabileceğini, ancak bunun olmaması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi.

Wolff, “Kaybedecek bir şeyimiz yok, sadece saldıracağız.”

“Bazen kendimi, kriz durumlarını çözerken buluyorum. Ancak yine de geri adım atıp, en kötü sonuçla başa çıkabilecek bir takımız.”

“Tüm sezon boyunca sıkıntılar yaşadık. Eğer Abu Dhabi’de savaşabilirsek harika olacak.”

“Ve kazanacak olan takım, bunu hak etmiş olacak. Kendimizi baskı altına almak istemiyoruz, buna gerek yok.” dedi.

Bu sezon, hayatının en güzel zamanlarını geçirip geçirmediği sorulduğunda Wolff, “Evet, öyle. Savaşmayı seviyorum. Bu, hayatımda birçok kez yapmam gereken bir şeydi.”

Hem sürücüler hem de takımlar şampiyonası için ise Wolff, “Her ikisi de öncelik. Birini, diğerinin üzerinde görmüyorum.”

“Pist üstü mühendislik şefimiz Andrew Shovlin, önceliğin her zaman takımlar şampiyonası olduğunu söylüyor. Ancak Lewis’in tarihinin bir parçası olmak, potansiyel bir sürücüler şampiyonluğu daha kazanmak gerçekten özel bir şey.”

“Ancak elde edeceklerimizden mutlu olacağız.” ifadelerini kullandı.

Lewis Hamilton, Mercedes W12, on the grid Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images