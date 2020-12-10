Wolff: "Mercedes, Russell'ın atağının ardından kendisini kaptırmamalı"

Wolff, takımın lider pilotu Lewis Hamilton'ın takım için kıstas noktası olmaya devam edeceğini, Hamilton'ın takıma katıldığı 2013 sezonundan bu yana takımın oyununu arttırmasında ve araçlarını geliştirmesinde önemli role sahip olduğunu vurguladı.

Russell'ın gösterdiği performans, pit stoptaki karışıklık ve ardından lastik patlatmasına kadar kendisine galibiyeti getirecek gibiydi. Bunun üzerine bazı gözlemciler, Mercedes'in gelecekte Hamilton'a ihtiyaç duymayacağı yorumlarında bulundular.

Wolff, "Lewis Hamilton çok fazla yarış ve şampiyonluk kazanıyor, çünkü şu anda o en iyi arabadaki en iyi pilot."

"Bu konuda alçakgönüllüyüz çünkü ona en iyi aracı sunacağımızın garantisi yok."

"Ve bu yüzden, araba iyi çalıştığında onun başarısının bir parçası olmak için olumlu bir etkiye sahibiz ve arabamız çalışmadığında olumsuz bir etkiye sahibiz."

"Yani her zaman tüm farkı pilot yaratmaz ya da tüm farkı araç yaratmaz. İkisinin birden etkisi olur. Lewis hâlâ ölçüt olmaya devam edecek, o pistteki en iyi pilot."

"Bunu birçok rekorla kanıtladı. Şu aşamada, F1'de parlak bir geleceğe sahip yeni çocuğun fevkalade sürüşü karşısında kendimizi kaptırmamalıyız. Lewis hâlâ kıstas noktası." dedi.

Wolff, Mercedes'le ilk yarış öncesinde Russell üzerindeki beklentiyi düşük tutarak ona yardımcı olmaya çalıştığını söyledi.

Wolff, "Ondan ilk 4 ya da 5'ten daha iyisini beklemediğimizi söyleyerek, üzerindeki baskıyı almak istedim. Çünkü gerçek şu ki, o şampiyonluk mücadelesinde yer almıyor."

"Takımımız bunu çoktan başardı, bu yüzden bu bir öğrenme süreci, yeni bir çevrede çalışmaya alışma süreciydi. Biraz daha baskıya sahip olacaktı. Cuma günü üzerinde devasa bir baskı vardı. Bu yüzden baskının birazını almanın iyi olacağını düşündük. Yarışta onun potansiyeli doğrulanmış oldu." dedi.

Wolff, Russell'ın performansının Hamilton'la olan yeni kontrat görüşmelerinde maaşı düşürmek için koz olarak kullanılmayacağını söyledi.

Wolff, "İkisi farklı şeyler. Lewis 8 senedir takımda. Onunla birlikte geçirdiğimiz dönemde, harika başarılar elde ettik. O bir takım oyuncusu."

"Daha önceden de söylediğim gibi, bu hafta sonu yaşadığımız tarzda olaylar onunla olan görüşmeleri etkileyemez ya da değiştiremez."

"Bu ona karşı adil olmaz. Aynısı bizim için de adil olmaz çünkü iki taraf da bunu yapabilir. George'un iyi performans göstermediği bir yarış haftası da olabilirdi."

"Bu durumda onun 'Bir dakika durun. Bu benim lehime bir durum' diyeceğini sanmıyorum. Onunla ilişkimiz bunun çok ötesinde." dedi.