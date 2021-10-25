Wolff: "Mercedes, Red Bull'un agresif stratejisine yetişemedi"

Cumartesi günü şampiyonadaki ana rakibi Verstappen'in arkasında 2. sırada yer alan Hamilton, daha hızlı bir kalkış yapıp, ilk virajda Amerika Grand Prix'sinin liderliğini aldı.

Hamilton ilk turlarda Verstappen'in önünde kaldı ancak Red Bull, Hollandalı pilotu 10. turun sonunda tahmin edilenden daha önce pite çağırdı.

Mercedes, Hamilton'ı pite almadan önce üç tur daha pistte kalmayı seçti ancak Verstappen, Hamilton piste döndüğünde, İngiliz pilotun önünde kalmasını sağlayacak farkı çoktan açmıştı.

Mercedes, daha büyük bir lastik farkı yaratmak için Hamilton'ın ikinci bölümünü uzatmaya çalıştı, ancak yedi kez dünya şampiyonu, son turlarda farkı kapatamadı ve damalı bayrağı 1.3 saniye daha geç gördü.

Wolff, Red Bull'un erken pit stopunun cesur bir hamle olduğunu ve verileri değerlendirdikten sonra takımın yetişebilecek gibi görünmediğini söyledi.

Wolff, "Farklı stratejileri görebiliyordunuz," dedi.

"Pitten önce çıkma kararı aldılar ve bu çok, nasıl desem, cesur bir hareket. Çünkü çok erkendi ve ikinci kez bunu avantajlarına kullandılar."

"Özellikle son bölümde, Verstappen'in ikinci bölümde lastiklerini çok erken kullanmamayı öğrendiğini görebiliyordunuz, çünkü yarışın sonunda hâlâ lastiği kalmıştı."

"Sadece orta hamurdaki ilk bölümde, araç yeterince hızlı olmadığı için gerideydik."

"Erken bir pit stop yapamazdık çünkü orta hamurdaki verilere dayanarak, o aşamada yarışı erken bir pit stopla bitirebilecekmişiz gibi görünmüyordu." dedi.

Hamilton, son bölüme girmeden sekiz turluk bir lastik farkı açmayı başardı ve arayı kapatırken, Verstappen'den tur başına bir saniye kadar daha hızlıydı.

Ancak Wolff, Mercedes'in daha büyük bir fark yaratmak için Hamilton'ı daha fazla dışarıda tutmayı düşünmediğini, çünkü hızının çok düştüğünü söyledi.

Wolff, "Belli bir aşamada çok yavaşsınız ve çok fazla zaman kaybediyorsunuz."

"İkinci pit stopta Sergio [Perez]'in baskısı yoktu ama çok yavaş gittiğimiz için pite girmek zorunda kaldık. Her zaman çok fazla fark açılmadan lastikleri zorlamak arasında bir denge var.” dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W12 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Wolff, birkaç saniye içinde fark sabitlenmeden önce, Verstappen'e karşı zaman farkını telafi etmek için yaptığı mücadelede "harika" bir sürüş yaptığı için Hamilton'ı övdü.

Wolff, "Aracı getirdi, Max ile arasında ilk pit stoptan sonra 6,5 saniye ve ikinci pit stopta 8,5 saniye olmasına rağmen, sakinliğini korudu."

"Pite geldi, hızını artırdı ve bir noktada çok büyük bir fark vardı ve bunu mükemmel bir şekilde yaptı. Ancak sonunda yeterli olmadı."

"Bir aracı yakalamaya çalışırken zorlanmaya başlıyorsunuz. Belki iki tur daha şansımız olsaydı neler olurdu bilemeyiz."

"Ancak olan bu ve pit stoplarından dolayı Red Bull'u tebrik etmemiz gerek." dedi.