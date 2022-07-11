Wolff: "Mercedes, Red Bull ve Ferrari ile arasındaki farkı sadece yarıladı"

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Mercedes, Avusturya GP'de 3. ve 4. sırada finiş görerek yükselişini devam ettirdi ancak Ferrari ve Red Bull arasındaki fark henüz kapanmadı.

Takım, orta grupta yer almak için mücadele ettikleri sezonun ilk günlerinden bu yana uzun bir yol katetti ve Avusturya'da podyum aldı. Fakat bu sonuç bir Red Bull ve bir Ferrari'nin yarış dışı kalmasıyla geldi.

Yarıştan sonra konuşan takım patronu Wolff, takımın şu anda "hiçliğin ortasında" olduğunu söyledi.

Wolff, "Bazı yerlerde gerideyiz."

"Bence son birkaç ayda farkı yarıladık. Daha iyi anlıyoruz ama hâlâ üçüncüyüz."

"Hiçliğin ortasında bir yerdeyiz ama bugünkü yarıştan olumlu şeyler çıkaracak olursam, ilk altıda başlamış olsaydık Max'e yetişirdik ve çok uzakta olmazdık." dedi.

George Russell, Mercedes W13, Fernando Alonso, Alpine A522 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Cumartesi günü iki Mercedes aracı da hasar gördü ve takım bu hafta parça stoklamakla uğraşacak. Wolff, Russell'ın aracına yerleştirilen arka kanadı "bir ahır kapısı" olarak tanımladı.

Wolff, "Düzlüklerde hızımız eksik. Bence fazla hava sürüklenmesi var."

"George'un aracında daha da fazla sürüklenme var. Elimizde kalan ve araca taktığımız tek arka kanat bir ahır kapısı gibi büyüktü ama çok fazla sürüklenme var ve burada gücümüz yok gibi."

"Belki irtifadan kaynaklanıyor ama bu, takımın analiz edeceği ve sonraki yarışlarda kesinlikle telafi edeceği bir şey."

"Bu aslında iyi çünkü liderlerin performansına yaklaştığımız görmeye başladık, ki bu önemli. Ayrıca kendimizi her zaman tartıştığımız bir durumda buluyoruz: arka arkaya sekiz dünya şampiyonluğundan sonra serinin kırılması. Bunun uzun bir döngü olmasını değil, geçici olmasını istiyoruz." dedi.