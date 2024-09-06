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Formula 1

Wolff: "Mercedes otomobili yaz tatilinden bu yana daha fazla sınırda"

Mercedes, aracının yaz tatilinden önce sahip olduğu formu neden kaybettiğini anlamaya çalışıyor

Jonathan Noble Mark Mann-Bryans
George Russell, Mercedes F1 W15

Mercedes takım patronu Toto Wolff, yaz tatilinden bu yana Formula 1'de elde ettikleri sonuçların, araçlarının daha fazla “sınırda” olmasından etkilendiğini söyledi.

Alman üretici, George Russell'ın Avusturya'da, Lewis Hamilton'ın da Britanya ve Belçika'da kazandığı zaferlerle, dört yarışta üç zafer elde ederek kapanma dönemine girmişti.

Ancak F1'in Hollanda'da yeniden başlamasından bu yana Mercedes çok daha zor zamanlar geçirdi ve en iyi sonucu geçtiğimiz hafta sonu İtalya Grand Prix'sinde Hamilton'ın elde ettiği beşincilik oldu.

Takım son haftalarda işlerin neden daha zor olduğunu tam olarak anlamış değil ancak W15'in özelliklerinin değiştiğinin farkında.

Wolff, “Sanırım tek bir tur atabiliyoruz, bu da prensipte iyi bir haber.”

“Ancak denge, lastikleri bir yarış boyunca mutlu edecek kadar iyi değil.”

“Zandvoort'tan beri konu bu. Doğru dengeyi bulmak daha da zorlaştı.” dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Sorunun olası nedenlerinden biri, Belçika GP'sinde tanıtılan ancak üzerindeki şüpheler nedeniyle o hafta sonu vazgeçilen yeni zeminle ilgili olabilir.

Takım, Zandvoort ve Monza hafta sonları boyunca analiz etmeye devam etti ve umulan ekstra yer basma kuvvetini sağladığına ikna oldu.

Bununla birlikte, yeni tasarımın W15'in daha az ideal bir dengeye sahip olmasına yol açıp açmadığından henüz emin değil, bu da Russell ve Hamilton'ı araçta daha az rahat hale getiriyor.

Mercedes pist başındaki mühendislik sorumlusu Andrew Shovlin, takımın hafta sonu sonrası düzenli video bilgilendirmesinde, zeminin hâlâ bazı soru işaretleri yarattığını söyledi.

“Son üç yarışta paketler üzerinde çeşitli karşılaştırmalar yaptık ve esas olarak zemini karşılaştırdık”

“Emin olduğumuz şey, beklediğimiz yükü ürettiği.”

“Cevaplamamız gereken daha zor soru ise şu: bu paketin yol tutuş özelliklerinde tahmin etmediğimiz bir şey var mı?” dedi.

Andrew Shovlin, Trackside Engineering Director, Mercedes-AMG F1 Team, in the team principals' Press Conference

Andrew Shovlin, Trackside Engineering Director, Mercedes-AMG F1 Team, in the team principals' Press Conference

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Shovlin bu soruya yanıt bulmanın kolay olmadığını, çünkü araç dengesinin farklı pistlerde asla tutarlı olmadığını söyledi.

“Bunu değerlendirmek oldukça zor, çünkü otomobil pistten piste farklı performans gösteriyor, bazı pistlerde çok iyi çalışıyor. Diğer pistlerde ise aerodinamik özelliklerden bağımsız olarak aracın dengesiyle mücadele ettik.”

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“Bu sadece pistten piste normal bir değişim olabilir, ancak önümüzdeki birkaç gün boyunca buna bakacağız ve bunun da ötesinde sisteme getirdiğimiz başka güncellemeler de var.”

“Dikkate almamız gereken çok şey var, ancak şu anda elimizde çok fazla veri var ve önümüzdeki birkaç günü bunlardan öğrenebileceklerimizi öğrenmek için kullanabiliriz.” diye ekledi.

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