Wolff: "Mercedes, Monako'da Hamilton'a 'tamamen yanlış' mesajlar verdi"
Mercedes takım patronu Toto Wolff, Lewis Hamilton'ın erken pitle Max Verstappen'in önüne geçmeye çalıştığı Monako GP'de takımın yedi kez Dünya Şampiyonu'na 'yanlış mesaj verdiğini' dile getirdi.
Fotoğraf: Erik Junius
Verstappen, Monako Grand Prix'sini Hamilton'ın bir sıra önünde altıncı olarak tamamladı.
Her iki pilot da açılış turunda kırmızı bayrak altında geçtikleri orta lastikleri kullanmaya çalışırken, Mercedes ilk hamleyi yaparak Hamilton'ı 51. turda pite soktu.
Ancak Britanyalı'ya pitten sonraki turun 'kritik' olduğu mesajı verilmedi. Red Bull bir tur sonra pite girdiğinde Hamilton'ın önünde tekrar yarışa katıldı ve bu durum, Hamilton'ın sorgulamasına yol açtı: "Pitten sonraki turun kritik olduğunu bana neden söylemediniz?"
Yarıştan sonra GP Racing tarafından neler olduğunu açıklaması istenen Wolff şu yanıtı verdi: İlk olarak pit duvarında aramızda bir iletişimsizlik oldu ve bunu yanlış anladık."
"Erken pitle öne geçmeye çalışırken, pitten sonraki tur kritik olmalıydı."
"Ancak daha sonra herhangi bir turun yeni lastik için yeterli olup olmayacağı tartışıldı. Dolayısıyla aldığı mesaj kafa karıştırıcıydı ve muhtemelen yanlıştı."
"Elbette tur kritikti ve arka plandaki endişe, tek bir turda o lastiği zorlarsak daha sonra ne olacağıydı."
"Ama özetle Lewis'e yanlış mesaj verildi, bu takımın hatasıydı."
George Russell pite girmemeyi tercih etti ve Sergio Perez'in Kevin Magnussen ile çarpışmasıyla tetiklenen kırmızı bayrak altında aldığı orta lastiklerle damalı bayrağa kadar devam etti. Sonunda ise Verstappen'in baskısından kurtularak beşinci bitirdi.
Charles Leclerc, Oscar Piastri, Carlos Sainz ve Lando Norris'ten oluşan lider dörtlü orta lastikle başladı ve kırmızı bayrak altında sert lastiklere geçti.
Wolff, "Temel olarak, Monako'da değiştirebileceğimiz çok fazla şey olduğunu düşünmüyorum."
"Hemen hemen başladığınız yerde bitirirsiniz." dedi.
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