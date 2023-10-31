Wolff: “Mercedes, Meksika’daki zayıf noktasını giderdi”
Mercedes takım patronu Toto Wolff, Meksika Grand Prix’lerinde Mercedes araçlarının kronik sorunu haline gelen motor aşırı ısınma sorununu çözdüklerini belirtti.
Geçtiğimiz hafta sonu Meksika’da yapılan yarışta Mercedes pilotu Lewis Hamilton, üst üste ikinci yarışta da Max Verstappen’in ardından ikinci sırada finişe geldi. Yarışa altıncı sıradan başlayan İngiliz pilot, iyi bir performans göstererek hayranlarını mutlu etti.
Yarışa sekizinci sıradan başlayan diğer Mercedes pilotu George Russell ise yarışın son bölümünde Lando Norris ile güzel bir mücadeleye tutuştu ve yarışı altıncı sırada bitirdi.
Gündemdeki haberlere göre Mercedes’in yükselen performansının Austin’deki güncellenen taban ile ilişkilendirilse de Wolff, Meksika’da gösterilen performansın bir motor güncellemesinin ürünü olduğunu söyledi.
Mercedes’in turbo parçasının, yüksek rakımlı Meksika’nın seyrek atmosferinde aşırı ısınması sorununun güncellemelerle çözüldüğünü açıklayan Wolff, şu açıklamaları yaptı: “Fabrikada çalışanlar birkaç yıldır harika bir iş ortaya koydu.”
“Turbo yeterince hızlı soğutulamıyordu. Bu mesele uzun süredir zayıf noktamız haline gelmişti.”
“Bu problem çözüldü ve iyi bir hafta sonu geçirdik. Güç ünitemizin geri kalanı da diğer takımlar gibiydi.”
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, passes Charles Leclerc, Ferrari SF-23
“Fabrikadakilerin güç ünitesini geliştirmek için yaptıklarından gurur duyuyorum.”
Açıklamasına devam eden Wolff, yarış sırasında motor sıcaklığında bir sorun yaşamadıklarını, Hamilton’ın hava koridorundan çıkmasının sebebinin frenleri soğutmak olduğunu belirtti.
Wolff, Austin’de kullanılan sprint formatı yerine üç antrenman seansı yapılan Meksika hafta sonunun tabanın performansını arttırdığını söyledi. Ayrıca Wolff, W14 aracının sezon içi geliştirmelerle çözülemeyecek temel sıkıntılarının olduğunun altını çizdi.
Tecrübeli takım pilotu, açıklamalarına şöyle devam etti: “Austin’de getirdiğimiz taban burada daha fazla yere basma kuvveti sağlıyordu ve aracı daha sürülebilir hale getiriyordu.”
“Ancak yine de araçtaki temel sıkıntılar devam ediyor. Lewis bana ‘Araç daha hızlı olmasına rağmen sürüş yapması hala çok zor’ dedi.”
“Önümüzdeki sezon için doğru istikamette gitmemiz büyük önem taşıyor, ki doğru istikamette gidiyor gibi görünüyoruz.”
“Unutmamalısınız ki ilk tasarladığımız araçta bu taban, bu sidepodlar, bu yere basma gücünün hiçbiri yoktu.”
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