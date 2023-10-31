Prime'a abone ol
Formula 1 Mexico City GP
Haberler

Wolff: “Mercedes, Meksika’daki zayıf noktasını giderdi”

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Meksika Grand Prix’lerinde Mercedes araçlarının kronik sorunu haline gelen motor aşırı ısınma sorununu çözdüklerini belirtti.

Editör Fırat Kocaman
Yayın tarihi
Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG

Geçtiğimiz hafta sonu Meksika’da yapılan yarışta Mercedes pilotu Lewis Hamilton, üst üste ikinci yarışta da Max Verstappen’in ardından ikinci sırada finişe geldi. Yarışa altıncı sıradan başlayan İngiliz pilot, iyi bir performans göstererek hayranlarını mutlu etti.

Yarışa sekizinci sıradan başlayan diğer Mercedes pilotu George Russell ise yarışın son bölümünde Lando Norris ile güzel bir mücadeleye tutuştu ve yarışı altıncı sırada bitirdi. 

Gündemdeki haberlere göre Mercedes’in yükselen performansının Austin’deki güncellenen taban ile ilişkilendirilse de Wolff, Meksika’da gösterilen performansın bir motor güncellemesinin ürünü olduğunu söyledi.

Mercedes’in turbo parçasının, yüksek rakımlı Meksika’nın seyrek atmosferinde aşırı ısınması sorununun güncellemelerle çözüldüğünü açıklayan Wolff, şu açıklamaları yaptı: “Fabrikada çalışanlar birkaç yıldır harika bir iş ortaya koydu.”

“Turbo yeterince hızlı soğutulamıyordu. Bu mesele uzun süredir zayıf noktamız haline gelmişti.”

“Bu problem çözüldü ve iyi bir hafta sonu geçirdik. Güç ünitemizin geri kalanı da diğer takımlar gibiydi.”

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, passes Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, passes Charles Leclerc, Ferrari SF-23

“Fabrikadakilerin güç ünitesini geliştirmek için yaptıklarından gurur duyuyorum.”

Açıklamasına devam eden Wolff, yarış sırasında motor sıcaklığında bir sorun yaşamadıklarını, Hamilton’ın hava koridorundan çıkmasının sebebinin frenleri soğutmak olduğunu belirtti.

Wolff, Austin’de kullanılan sprint formatı yerine üç antrenman seansı yapılan Meksika hafta sonunun tabanın performansını arttırdığını söyledi. Ayrıca Wolff, W14 aracının sezon içi geliştirmelerle çözülemeyecek temel sıkıntılarının olduğunun altını çizdi.

Tecrübeli takım pilotu, açıklamalarına şöyle devam etti: “Austin’de getirdiğimiz taban burada daha fazla yere basma kuvveti sağlıyordu ve aracı daha sürülebilir hale getiriyordu.”

“Ancak yine de araçtaki temel sıkıntılar devam ediyor. Lewis bana ‘Araç daha hızlı olmasına rağmen sürüş yapması hala çok zor’ dedi.”

“Önümüzdeki sezon için doğru istikamette gitmemiz büyük önem taşıyor, ki doğru istikamette gidiyor gibi görünüyoruz.”

“Unutmamalısınız ki ilk tasarladığımız araçta bu taban, bu sidepodlar, bu yere basma gücünün hiçbiri yoktu.”

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Stoddart: "Tsunoda, Meksika'da 20 milyon doları çöpe attı!"
Sonraki haber Brundle, pit çıkışındaki olayı “sportmenlik dışı” olarak görüyor

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Fırat Kocaman
Button, Williams takım patronu James Vowles’u övdü

Button, Williams takım patronu James Vowles’u övdü

Formula 1
Brezilya GP

Button, Williams takım patronu James Vowles’u övdü Button, Williams takım patronu James Vowles’u övdü

Horner: “Ferrari’nin sert lastik tercih etmesine çok şaşırdım”

Horner: “Ferrari’nin sert lastik tercih etmesine çok şaşırdım”

Formula 1
Mexico City GP

Horner: “Ferrari’nin sert lastik tercih etmesine çok şaşırdım” Horner: “Ferrari’nin sert lastik tercih etmesine çok şaşırdım”

Alfa Romeo, Pourchaire için Super Formula koltuğu bulmaya çalışıyor

Alfa Romeo, Pourchaire için Super Formula koltuğu bulmaya çalışıyor

FIA F2

Alfa Romeo, Pourchaire için Super Formula koltuğu bulmaya çalışıyor Alfa Romeo, Pourchaire için Super Formula koltuğu bulmaya çalışıyor

Daha fazlası
Toto Wolff
Wolff: "Yarışı 25 sn geride tamamlamaktansa, diskalifiye riski almayı tercih ederim"

Wolff: "Yarışı 25 sn geride tamamlamaktansa, diskalifiye riski almayı tercih ederim"

Formula 1
Mexico City GP

Wolff: "Yarışı 25 sn geride tamamlamaktansa, diskalifiye riski almayı tercih ederim" Wolff: "Yarışı 25 sn geride tamamlamaktansa, diskalifiye riski almayı tercih ederim"

F1, General Motors'un Andretti ile olan anlaşmasını bozmasını mı istiyor?

F1, General Motors'un Andretti ile olan anlaşmasını bozmasını mı istiyor?

Formula 1

F1, General Motors'un Andretti ile olan anlaşmasını bozmasını mı istiyor? F1, General Motors'un Andretti ile olan anlaşmasını bozmasını mı istiyor?

Wolff: “Pilotlarımızın arasındaki gerginlik benim garajda olmayışımla alakasız”

Wolff: “Pilotlarımızın arasındaki gerginlik benim garajda olmayışımla alakasız”

Formula 1

Wolff: “Pilotlarımızın arasındaki gerginlik benim garajda olmayışımla alakasız” Wolff: “Pilotlarımızın arasındaki gerginlik benim garajda olmayışımla alakasız”

Mercedes
Daha fazlası
Mercedes
Mercedes teknik şefi Mike Elliott, F1 takımından ayrılıyor!

Mercedes teknik şefi Mike Elliott, F1 takımından ayrılıyor!

Formula 1

Mercedes teknik şefi Mike Elliott, F1 takımından ayrılıyor! Mercedes teknik şefi Mike Elliott, F1 takımından ayrılıyor!

Russell, Meksika GP'de neden umduğunu bulamadı?

Russell, Meksika GP'de neden umduğunu bulamadı?

Formula 1
Mexico City GP

Russell, Meksika GP'de neden umduğunu bulamadı? Russell, Meksika GP'de neden umduğunu bulamadı?

Russell: “İstikrar açısından Mercedes için ‘inişli ve çıkışlı’ bir gündü”

Russell: “İstikrar açısından Mercedes için ‘inişli ve çıkışlı’ bir gündü”

Formula 1
Mexico City GP

Russell: “İstikrar açısından Mercedes için ‘inişli ve çıkışlı’ bir gündü” Russell: “İstikrar açısından Mercedes için ‘inişli ve çıkışlı’ bir gündü”

Son Haberler

Ferrari, Meksika yarışında motor gücünü kısmak zorunda kalmış

Ferrari, Meksika yarışında motor gücünü kısmak zorunda kalmış

F1 Formula 1
Mexico City GP

Ferrari, Meksika yarışında motor gücünü kısmak zorunda kalmış Ferrari, Meksika yarışında motor gücünü kısmak zorunda kalmış

Alpine'in yenilenmesi takımdaki enerjiyi yükseltmiş gözüküyor

Alpine'in yenilenmesi takımdaki enerjiyi yükseltmiş gözüküyor

F1 Formula 1
Mexico City GP

Alpine'in yenilenmesi takımdaki enerjiyi yükseltmiş gözüküyor Alpine'in yenilenmesi takımdaki enerjiyi yükseltmiş gözüküyor

Button, Williams takım patronu James Vowles’u övdü

Button, Williams takım patronu James Vowles’u övdü

F1 Formula 1
Brezilya GP

Button, Williams takım patronu James Vowles’u övdü Button, Williams takım patronu James Vowles’u övdü

Massa, F1'deki hukuki sorunlar nedeniyle Brezilya GP'sini ziyaret edemeyebilir

Massa, F1'deki hukuki sorunlar nedeniyle Brezilya GP'sini ziyaret edemeyebilir

F1 Formula 1
Mexico City GP

Massa, F1'deki hukuki sorunlar nedeniyle Brezilya GP'sini ziyaret edemeyebilir Massa, F1'deki hukuki sorunlar nedeniyle Brezilya GP'sini ziyaret edemeyebilir

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol