Wolff: "Mercedes kimsenin ayrılığından etkilenmeyecek güçte"

Mercedes son yıllarda çok iyi bir ivme yakaladı ve arka arkaya yedi dünya şampiyonluğu yakalamayı başardı.

Bu süreçte Lewis Hamilton altı dünya şampiyonluğu yakalarken, Toto Wolff da takımın başında oldukça iyi bir iş çıkardı.

Mercedes'in başarısının mimarlarından Andy Cowell, takımdan ayrılma kararı almıştı. Daha önce Paddy Lowe da projeden ayrıldı. Yine de Mercedes, baskınlığını sürdürüyor.

Şimdi Wolff'un takım patronluğu görevinden ayrılacağı söyleniyor. Ayrıca Hamilton da henüz yeni kontrat imzalamadı.

Wolff bu durumu şöyle yorumluyor: "Lewis ile çalışmayı seviyorum ve bence o da benimle çalışmayı seviyor."

“Diğer tüm 2000 personel de dahil olmak üzere birlikte hâlâ çok şey başarabileceğimizi düşünüyorum."

"Ama birimiz bir gün ayrılmaya karar verirse, bu Mercedes'i hiçbir şekilde etkilemeyecek. Takım aynı seviyede performans göstermeye devam edecek."

"Ama evet, eğer Lewis giderse, en iyi sürücüyü kaybedeceğiz, bu çok açık."

"Hepimiz işbirliğimizi sürdürmek istediğimiz konusunda hemfikiriz."