Wolff: "Mercedes, kaza tartışmalarında yeniden saygılı olunmasını istiyor"

FIA'nın Red Bull'un yeniden inceleme talebini geri çevirmesinin ardından Mercedes, Red Bull Racing'in üst yönetiminin Hamilton'a karşı kasıtlı bir zedeleme çalışması yaptığını söylemişti.

Mercedes, FIA'nın vermiş olduğu son kararın yaşananlara artık bir son getirmesini ve Red Bull'un saldırılarını sonlandırmasını umuyor.

Mercedes'in neden takım olarak dünkü açıklamayı yaptığının sorulması üzerine Wolff, Red Bull'un aşırıya kaçtığını hissettiklerini, bu yüzden yeniden saygı ortamı oluşturulmasını istediklerini söyledi.

Wolff, "Tartışmaya yeniden biraz saygı getirmek istedik."

"Bazen duygular açısından yükselebiliriz ve her zaman bakış açıları ve algının farklı olabileceğini anlayabiliyoruz. Ancak bu konuda çizgiyi aştıklarını hissettik." dedi.

Bugünkü ilk antrenman seansından sonra iki taraf basın toplantısına katıldı. Wolff, kazadan sonra ilk defa Horner ile konuştuklarını söyledi.

Horner ayrıca, olaydan sonra yapılan açıklamaların çok duygusal olduğunu ve kazadan sonraki süreci alevlendirdiğini, bunun da sosyal medyada ırkçı saldırılara neden olduğunu söyledi.

Wolff, "Silverstone Grand Prix'si esnasında ve sonrasında yapılan açıklamalar, Red Bull'un FIA'ya gönderdiği doküman ile daha da üst noktaya ulaştı."

"Yorumlar her zaman sadece olaya değil, daha geniş açıdan yapıldı. Farklı noktalara ilerledi ve biraz aşırıya kaçıldı."

"Söylenen ve yazılan şeyler aşırı duygusal ve hararetliydi. Herkes farklı şeyleri istediği ve elinden geldiği şekilde yapar."

"Yakıtı, yangını ve tartışmayı daha fazla alevlendirmek istemiyorum. Spor takımları olarak yapmamız gereken şey tansiyonu düşürmek ve sosyal medyada daha fazla kutuplaşmaya neden olmamak." dedi.

Wolff, "bel altı yorumların" ardından tarafların özür dileyip dilemeyeceğine karar verme zamanı olduğunu ancak ne kendisinin ne de Hamilton'ın Red Bull tarafından böyle bir şey talep etmediklerini söyledi.

Wolff, "Artık herkes özür dilemek isteyip istemediğine karar vermeli."

"Biz, yarış esnasında ve yarıştan sonra yapılan yorumların ve ardından yazılı metinde ve toplantıda yer alan ifadelerin bel altı olduğunu hissettik."

"Ancak ne benim, ne de Lewis'in özür talebi yok." dedi.