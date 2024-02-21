Wolff: "Mercedes ile geçireceğim 30 yılım daha var"
Toto Wolff "Mercedes ile geçecek 30 yılım daha var" diyerek Avusturyalı yarışlara katılımının seksenli yaşlarına kadar sürmesini umuyor.
Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG
Sam Bloxham / Motorsport Images
Wolff bu yorumları The Guardian'ın F1 muhabiri Giles Richards tarafından kaleme alınan ve yakında piyasaya çıkacak olan 'F1 Racing Confidential' adlı kitapta dile getirdi.
Kitap, altı F1 takımından ve şampiyonanın lastik tedarikçisi Pirelli'den isimlerle yapılan 20 röportajdan oluşuyor ve bu kişilerin rollerini, yaşam öykülerini özetliyor.
Wolff'un röportajı, 2013'ten bu yana ortağı olduğu aynı zamanda yönetici ortağı ve Mercedes motor sporlarının genel başkanı olarak katıldığı Mercedes takımındaki geleceğinin ne olacağı hakkındaki sözleriyle sona eriyor.
Kısa bir süre önce Mercedes'in takım patronu olarak üç yıllık yeni bir sözleşme imzalayan Wolff, eski yardımcı direktörü Paddy Lowe'un 2016 sonunda ayrılmasından bu yana bu görevi yürütüyordu.
Wolff, "Hayat sürprizlerle dolu. Burada olacağımı ya da bu takımın başarısını asla hayal edemezdim."
"Şu anda 52 yaşındayım. Kulağa yaşlı bir yaş gibi geliyor ama umarım benim için Mercedes F1'de geçen 30 yıl daha olur."
"80 yaşında bayrağı devrettiğinizde şunu söyleyebilmeniz önemlidir: 'Bu oldukça iyiydi. Kendimden memnunum ve hayatımdaki beklentilerimi karşıladım' diyebilmeniz önemli." dedi.
Wolff'un röportajının bir başka açıklayıcı bölümü de 2010 yılında Gümüş Oklar'ın geri dönmesini takip eden sönük yıllarda Mercedes yönetim kuruluna F1 şampiyonluğu beklentileri hakkında söyledikleri sözlerin olduğu bölüm.
Toto Wolff, Executive Director, Williams F1, with Alex Wurz.
Photo by: Glenn Dunbar
2009'un sonlarında Ross Brawn'dan satın aldığı ve Britanyalı'nın kendi adını taşıyan takımının o yılki dünya şampiyonluğunu kazanmasından bu yana sadece bir kez (2012 Çin Grand Prix'si) kazanılan yarışın değerlendirmesi istenen Wolff, Mercedes yönetim kuruluna o zamanki liderler Red Bull ve Ferrari ile rekabet etmek için yeterli nakit sağlamadığını söyledi.
Wolff Mercedes'e katılmadan önce 2012 yılında Williams'ta yönetici direktör ve azınlık hissedar olarak görev yapıyordu. Wolff, 1990'larda yarış pilotu olarak başarılı geçmeyen girişimlerinin ardından, motor sporlarına olan tutkusunu internet ve teknoloji yatırımcısı olarak önceki kariyeriyle birleştirdikten sonra F1'e dahil olmuştu.
Wolff, Mercedes yönetim kuruluna şöyle dediğini söyledi: "Ben Williams'ta tamamen aynı bütçelerle çalışıyorum. Beklentim ilk altı, siz de aynı bütçeye sahipsiniz ve beklentiniz dünya şampiyonlukları yanlış olan bu."
"Çok kızdılar ama ben de 'Elçiye zeval olmaz' dedim..."
"Göreve geldiğimde Mercedes'e ana rakiplerimiz Ferrari ve Red Bull ile aynı bütçeye sahip olmam gerektiğini söyledim. Bunun şampiyonayı kazanmamızı sağlayacağını garanti edemem ama bunu bize vermezseniz kazanamayacağınızı garanti edebilirim."
"Belirleyici an buydu ve yönetim kurulu bana 'Bize neye ihtiyacınız olduğunu söyleyin' dedi."
Mercedes 2014 ve 2021 yılları arasında yedi kez dünya şampiyonluğunu ve o yılın takımlar şampiyonluğunu elde etti. Ancak şu anda F1'in yeni zemin etkisi çağında bu formu yeniden yakalamak için mücadele ediyor.
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