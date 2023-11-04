Wolff: "Mercedes için zor bir gündü"

Mercedes pilotları George Russell ve Lewis Hamilton, sprinte sırasıyla 4. ve 5. sıralarda başladılar.

Mercedes ikilisi iyi bir start alıp sprintin ilk turlarını atak yaparak geçirseler de ilerleyen turlarda performans kaybı yaşayarak gerilediler.

Bir noktada 2. sıraya çıkan Russell yarışı tekrar başladığı yerde bitirirken, Hamilton 7. sıraya geriledi.

Günün ardından takım patronu Wolff, Sky Sports F1'e şunları söyledi: "Bence başlangıçta çok zorladık. Aracın dengesi iyi değildi, kaymaya başlayınca lastikler adeta ölmüş oldu... Meksika'da George'un başına gelen şey de buydu."

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14

"Sanırım arka tarafımız biraz fazla zayıftı ve tabii ki arka tarafı dengelemeye çalışmak bıçak sırtı bir durumdu."

"Hızımızı korumaya çalışmak yarın için öğrenmemiz gereken bir şeydi ama çok zorlu bir gündü."

"Bu tür durumlarda her şeyin düzelmesini sağlayacak sihirli bir vidamız yok."

"Hava çok sıcaktı ve her şey aleyhimize işledi. Yarın için ne yapabileceğimiz konusunda gerçekten kafa yormamız ve kendimizi geliştirmemiz gerekiyor."