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Formula 1 Brezilya GP
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Wolff: "Mercedes için zor bir gündü"

Mercedes takım patronu Toto Wolff, takımının Brezilya GP Cumartesi günü kötü bir gün geçirdiğini düşünüyor.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
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Toto Wolff, Mercedes

Mercedes pilotları George Russell ve Lewis Hamilton, sprinte sırasıyla 4. ve 5. sıralarda başladılar.

Mercedes ikilisi iyi bir start alıp sprintin ilk turlarını atak yaparak geçirseler de ilerleyen turlarda performans kaybı yaşayarak gerilediler. 

Bir noktada 2. sıraya çıkan Russell yarışı tekrar başladığı yerde bitirirken, Hamilton 7. sıraya geriledi. 

Günün ardından takım patronu Wolff, Sky Sports F1'e şunları söyledi: "Bence başlangıçta çok zorladık. Aracın dengesi iyi değildi, kaymaya başlayınca lastikler adeta ölmüş oldu... Meksika'da George'un başına gelen şey de buydu."

George Russell, Mercedes F1 W14

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

George Russell, Mercedes F1 W14

"Sanırım arka tarafımız biraz fazla zayıftı ve tabii ki arka tarafı dengelemeye çalışmak bıçak sırtı bir durumdu."

"Hızımızı korumaya çalışmak yarın için öğrenmemiz gereken bir şeydi ama çok zorlu bir gündü."

"Bu tür durumlarda her şeyin düzelmesini sağlayacak sihirli bir vidamız yok."

"Hava çok sıcaktı ve her şey aleyhimize işledi. Yarın için ne yapabileceğimiz konusunda gerçekten kafa yormamız ve kendimizi geliştirmemiz gerekiyor."

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