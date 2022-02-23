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Formula 1 Haberler

Wolff: "Mercedes hiçbir zaman 1 veya 2 numaralı pilot ayrımı yapmadı"

Toto Wolff, Mercedes'in sürücülere her zaman “eşit fırsatlar” verdiğini söylüyor.

Wolff: "Mercedes hiçbir zaman 1 veya 2 numaralı pilot ayrımı yapmadı"
Kemal Şengül
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Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas, Mercedes'te genellikle Britanyalı pilotun takım içerisinde baskın olduğu beş sezonluk bir dönem geçirdiler. Bottas çoğu zaman destek rolündeydi ve 2021 yılında bu durum daha da ön plana çıktı.

Fakat Bottas, yeni sezonda Alfa Romeo ile yarışacak ve yerini Mercedes'in genç yeteneği George Russell alacak.

İngiliz pilot, son üç yılı Williams'ta geçirse de, Mercedes sürücü akademisinin bir parçasıydı ve kendisiyle ilgili büyük beklentiler var.

Russell'ın gelişi, Hamilton için yeni bir meydan okuma olacak ve genç sürücünün, ilk yılında yedi kez dünya şampiyonu ile savaşarak, kendisini kanıtlamak isteyeceği düşünülüyor.

Eğer iki sürücü şampiyonluk için savaşırsa, o zaman sürtüşmeler ortaya çıkabilir.

Mercedes patronu Toto Wolff, bu konu sorulduğunda, “Henüz şampiyonluk için savaşıp savaşamayacağımızı bile bilmiyoruz." derken, takım içerisinde 1 veya 2 numara olmayacağını belirtti.

Wolff, "Takım içerisinde hiçbir zaman 1 veya 2 numaranın yer aldığı bir durumda olmadık. Pilotlarımız her zaman eşit fırsatlara ve aynı araca sahip oldular."

“Bu yıl ilginç bir durum içerisindeyiz çünkü koltuklarından birinde gelecek vadeden genç yıldız George, diğerinde ise şüphesiz şimdiye kadarki en iyi Formula 1 sürücüsü var."

“Dolayısıyla şimdi yeni bir dinamik var ve açıkçası bunu, aracın gelişimi ve genel anlamda daha rekabetçi olabilmek adına bizi yönlendirmesi için kullanmayı, bu açıdan da olumlu bir etkiye sahip olmasını umuyoruz." dedi.

Wolff, geçen yıl yaşananlardan sonra Hamilton'ın güçlü şekilde dönmesini bekliyor.

Wolff, ”Bu zorluğun onu daha güçlü, daha esnek ve kararlı hale getirdiğini düşünüyorum. Şu an için onda gördüğüm ve ayrıca takımda gördüğüm zihniyet. bu." dedi.

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