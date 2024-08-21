Wolff: "Mercedes henüz tüm pistlerde kazanabilecek durumda değil"

Mercedes son dört yarışta üç galibiyet alarak yeniden zirveye döndüğünün sinyallerini vermeye başladı.

Fakat Toto Wolff, yaz arasının ardından verdiği ilk röportajda "gelişmeleri gerektiğini" açıkça belirtti.

Wolff şöyle dedi: "Bu hafta sonu Zandvoort'ta yeniden piste çıkmaya hazırız."

"Yaz tatili öncesinde, aracı geliştirip, daha güçlü sonuçlar alarak iyi bir ivme yakaladık."

"Sezonun son 10 yarışında bu ilerlemeyi sürdürmeye çalışacağız."

"Arayı kapatmamız gerektiğini biliyoruz. Henüz her yarış zafer için yarışacak durumda değiliz. Yine de W15'in zayıf yönlerini iyileştirme konusunda iyi adımlar attık ve daha fazlasını elde etmek için çalışmaya devam edeceğiz."

"Eğer bunu başarabilirsek, her iki şampiyonada da öndekilerle aramızdaki farkı kapatacağız."

"Sezonun geri kalanındaki mücadeleler için heyecanlıyız."