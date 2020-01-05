Wolff: "Mercedes henüz 2020 sonrası için kararını vermedi"

Mercedes, 2014'ten bu yana altı pilotlar ve altı takımlar şampiyonluğu kazanmayı başardı.

Alman üreticinin Formula 1'le olan anlaşması 2020 sonunda bitiyor ve kimilerine göre spordan fabrika takımını çekmesi için en doğru zaman 2021 olacak.

Genel olarak Mercedes'in devam etmesi halinde, marka imajı konusunda risk alabileceği düşünülüyor çünkü 2020 sonrasında büyük kural değişiklikleri olacak ve takımın zirveden uzaklaşma ihtimali bulunuyor.

Konu hakkında konuşan ve F1'in başına geçebileceği iddia edilen Mercedes patronu Toto Wolff, henüz kesin bir karar alınmadığını söyledi.

Wolff, “Bu, şu anda tartıştığımız bir konu. Yani henüz bu görüşmeler bitmedi. Sorulması gereken pek çok soru var. Tıpkı Ferrari gibi sonsuza dek burada kalabileceğini de söyleyebilirsin. Ancak başarılı zamanlar geçirdiğinizi söyleyip, artık ispatlayacak bir şeyiniz kalmadığı için ayrılma yolunu da tercih edebilirsin. Her iki strateji de seçilebilir."

"Kazanan olarak bırakmamız o kadar da önemli değil. Aksine ben farklı görüyorum. Bir sporda ne kadar uzun süre başarılı olursanız, o kadar önemlidir. Başarılı olduktan hemen sonra ayrılmaktan çok daha etkili olur."

"Daha önce söylediğim gibi, her şey Formula 1'de kalacağımızı gösteriyor. Şu anda yeni Concorde Antlaşması'nı tartışıyoruz. Buna ek olarak, otomotiv endüstrisindeki gelişmeleri şirket içinde tartışıyor ve sporda varlığımız için ortaya çıkan sonuçlara bakıyoruz."

"Şu anda bir şeylerin değişeceğine dair hiçbir belirti yok. Karar alma konusunda herhangi bir son tarih de yok."

"Şu anda uzun vadede Formula 1'de kalmaya hazırız." dedi.